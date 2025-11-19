Ο Ολλανδός θα παίξει τα… ρέστα του στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 ώστε να παραμείνει μαθηματικά ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Μετά τη θερινή διακοπή, ο Μαξ Φερστάπεν έδειχνε να ζωντανεύει ξανά τη μάχη του τίτλου. Από το Grand Prix Ολλανδίας ξεκίνησε να μειώνει τη διαφορά των 104 βαθμών από τον Όσκαρ Πιάστρι παίρνοντας τρεις νίκες. Μέσα σε πέντε αγώνες έφερε το χάσμα από την κορυφή (σ.σ. την οποία ανέλαβε ο Λάντο Νόρις από το Μεξικό και μετά) στους 36 βαθμούς.

Η McLaren, με λάθη και αστάθεια, φαινόταν ευάλωτη. Όμως η δυναμική άλλαξε απότομα: η νίκη του Νόρις στο Μεξικό περιόρισε την προσπάθεια του Φερστάπεν, ενώ στο Σάο Πάουλο ο Βρετανός επικράτησε τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στο Grand Prix, την ώρα που ο οδηγός της Red Bull Racing δεν είχε απάντηση.

Με αυτά τα αποτελέσματα, ο Ολλανδός όχι μόνο δεν έκλεισε άλλο τη διαφορά, αλλά βρέθηκε ξανά 49 βαθμούς πίσω τον Βρετανό. Τώρα βρίσκεται σε ένα χρονικό σημείο όπου η μάχη μπορεί να τελειώσει ακαριαία.

Το κρίσιμο Grand Prix στο Λας Βέγκας

Ο 22ος αγώνας της χρονιάς είναι το Grand Prix Λας Βέγκας και αφήνει μετά το πέρασμά του μόλις 58 διαθέσιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα: 33 στο Κατάρ (λόγω τριημέρου με Αγώνα Σπριντ) και 25 στο Άμπου Ντάμπι.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο Φερστάπεν φύγει από το Λας Βέγκας με διαφορά 58 βαθμών ή μεγαλύτερη από τον Norris, αποκλείεται από τη διεκδίκηση του τίτλου, ακόμα κι αν μένουν δύο αγώνες.

Πέρα από τη βαθμολογία, υπάρχει και ο παράγοντας ισοβαθμίας. Ακόμα κι αν ο Φερστάπεν φτάσει τον Νόρις στους βαθμούς μέχρι το Άμπου Ντάμπι, δεν έχει το προβάδισμα: ο Νόρις έχει ήδη περισσότερες νίκες (7 έναντι 5) αλλά και περισσότερες δεύτερες θέσεις (8 έναντι 5). Άρα ο Ολλανδός χρειάζεται όχι μόνο βαθμούς, αλλά οπωσδήποτε τρεις νίκες.

Τα σενάρια αποκλεισμού του Φερστάπεν

Ο Φρστάπεν χάνει μαθηματικά το πρωτάθλημα αν χάσει 9 βαθμούς ή περισσότερους από τον Νόρις στο Λας Βέγκας. Αυτό μπορεί να συμβεί ως εξής:

Αν ο Νόρις κερδίσει και ο Φερστάπεν δεν τερματίσει πάνω από την τρίτη θέση. (Σενάριο που είδαμε ήδη έξι φορές φέτος: Μονακό, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία, Μεξικό, Σάο Πάουλο)

Αν ο Νόρις τερματίσει δεύτερος και ο Φερστάπεν δεν ανεβεί πάνω από την έκτη θέση. (Έχει συμβεί μία φορά, στην Ισπανία)

Αν ο Νόρις τερματίσει τρίτος και ο Φερστάπεν δεν βρεθεί πάνω από την έβδομη θέση.

Αν ο Νόρις τερματίσει τέταρτος και ο Φερστάπεν δεν μπει πάνω από την ένατη θέση.

Αν ο Νόρις τερματίσει πέμπτος και ο Φερστάπεν δεν βαθμολογηθεί ή τερματίσει το πολύ 10ος.

Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ο Φερστάπεν παραμένει ζωντανός στη μάχη και όλα θα κριθούν στο Κατάρ.

Γιατί ο Νόρις δεν μπορεί να κλειδώσει τον τίτλο στο Λας Βέγκας

Ακόμη κι αν κερδίσει ο Βρετανός και οι Πιάστρι-Φερστάπεν δεν βαθμολογιθούν, ο Norris δεν φτάνει σε μαθηματικό τίτλο. Η μέγιστη διαφορά του από τον δεύτερο μετά τον αγώνα μπορεί να φτάσει έως τους 49 βαθμούς, λιγότερους από τους 58 διαθέσιμους στους δύο επόμενους αγώνες.

Άρα, το πρωτάθλημα δεν μπορεί να κριθεί πριν το GP Κατάρ.

149 races for LN4, ready to make it 150 this weekend 🧡 #McLaren pic.twitter.com/PYChNbcOVr — McLaren (@McLarenF1) November 18, 2025

Υπάρχει σενάριο να χάσει την πρωτιά ο Norris;

Ναι, είναι πιθανό αυτό το σενάριο, αλλά είναι μόνο ένα. Αν ο Πιάστρι κερδίσει το Grand Prix και ο Νόρις πάρει 0 ή 1 βαθμό, τότε ο Αυστραλός είτε περνάει μπροστά με έναν βαθμό διαφορά είτε ισοβαθμεί αλλά προηγείται λόγω περισσότερων νικών (8 έναντι 7).

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.