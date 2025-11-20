Αθήνα: Πότε θα είναι έτοιμο το νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων (vid)

Ο Δήμαρχος Αθηναίων δημοσίευσε πλάνα από τις εργασίες ανακαίνισης του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Στα τέλη του 2025 αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση από τη ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων ο υπόγειος χώρος στάθμευσης στην Πλατεία Κοτζιά (απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο).

Όπως αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χάρης Δούκας, «το νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά με 500 νέες θέσεις στάθμευσης δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους στο κέντρο της πόλης. Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και την απομάκρυνση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, συνεχίζουμε με καθαρό πλαίσιο και συνέπεια. Το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου από τη ΔΑΕΜ, προσφέροντας μια νέα, σύγχρονη υποδομή στην καρδιά της πόλης βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών».