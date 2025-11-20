Το ενδεχόμενο να βρέχει κατά τη διάρκεια του GP Λας Βέγκας τρομάζει τους οδηγούς της Formula 1, σε μία πίστα που έχει χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης ακόμα και στο στεγνό.

Οι ουρανοί «άνοιξαν» τις τελευταίες ημέρες πάνω από την Νεβάδα, την πολιτεία με το χαμηλότερο ύψος βροχής στις ΗΠΑ! Το φαινόμενο συνέπεσε φέτος χρονικά με τη διεξαγωγή του Grand Prix Λας Βέγκας, θέτοντας νέα δεδομένα στις ομάδες και... τρομάζοντας τους οδηγούς.

Αρκετοί δρόμοι στην... παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου πλημμύρισαν, με τους κατοίκους να μην είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες εικόνες. Για την Πέμπτη υπάρχει πιθανότητα 24% για βροχή, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 62% την Παρασκευή, ημέρα διεξαγωγής των κατατακτήριων δοκιμών.

Το βρεγμένο οδόστρωμα στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας είναι μία συνθήκη που δεν ικανοποιεί τους οδηγούς της F1. «Δεν θα είναι διασκεδαστικό, δεν θα είναι καθόλου διασκεδαστικό», ανέφερε ο Φερνάντο Αλόνσο όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το ενδεχόμενο.

Q: What do you think this place will be like in the rain if it is wet?



Fernando Alonso: Not fun, not fun at all.



Q: It's fast, lots of white lights.



Alonso: It's fast, visibility is going to be a challenge I think under the lights and also the grip level I think is very… pic.twitter.com/mil2DG8xBh — Lucho Yoma (@LucianoYoma) November 20, 2025

«Η πίστα είναι γρήγορη, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, θα είναι μία πρόκληση να οδηγούμε υπό το φως των προβολέων. Επίσης το επίπεδο πρόσφυσης είναι χαμηλό, ακόμα και με ελαστικά για στεγνό. Η θερμοκρασία είναι χαμηλή, οπότε θα είναι διασκεδαστικό για τους θεατές, όχι όμως για εμάς», τόνισε ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.