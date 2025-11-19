Η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το φαντασμαγορικό Λας Βέγκας για έναν κρίσιμο αγώνα. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον τελευταίο αγώνα επί αμερικανικού εδάφους για το 2025.

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωσή της. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 21-23 Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την έναρξη του τελευταίου triple-header της χρονιάς, το οποίο θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα στο πρόγραμμα ο οποίος διεξάγεται ημέρα Σάββατο, όμως επειδή έχουμε 10 ώρες διαφορά με το Λας Βέγκας, τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης θα σβήσουν στη χώρα μας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Γνωρίστε την πίστα

Το νέο σιρκουί του Λας Βέγκας που το γνωρίσαμε το 2023 θα φιλοξενήσει τον 22ο αγώνα της φετινής μαραθώνιας σεζόν της Formula 1. Ωστόσο δεν είναι η μόνη πίστα που έχει φιλοξενήσει αγώνα στην πόλη του τζόγου. Οι προηγούμενες ήταν το 1981 και το 1982. Η σημερινή διαδρομή βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, με τα καζίνο και τα πολυτελή ξενοδοχεία να την κοσμούν. Έχει μήκος 6.201, μέτρα σημεία που οι οδηγοί έχουν το πόδι πατημένο στο γκάζι για 2 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 50 γύρους.

Νικητής στο Λας Βέγκας το 2024 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. To ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λάντο Νόρις με το 1:34,876. Αξιοσημείωτο είναι πως κανένας οδηγός δεν έχει ανέβει δύο φορές στο βάθρο στην τωρινή διαδρομή στο Βέγκας.

O αγώνας είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο όπως και τα προηγούμενα και το γεγονός πως διεξάγεται βράδυ δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις για ομάδες και οδηγούς. Παράλληλα, οι χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο τους, κάτι που δεν αποκλείεται να επιφέρει έναν χαοτικό και ανατρεπτικό αγώνα.

Η μάχη του τίτλου στην… κόψη του ξυραφιού

Με τρεις στροφές να απομένουν για την ολοκλήρωση της χρονιάς η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Ο Λάντο Νόρις έχει ένα ασφαλές προβάδισμα έναντι του teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, και πρωταρχικός του στόχος στο Λας Βέγκας είναι να μην χάσει έδαφος στη βαθμολογία οδηγών.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μιας και είναι 49 βαθμούς μακριά από την κορυφή και κινδυνεύει να μείνει εκτός μάχης τίτλου εάν δεν πάρει βαθμούς από τον Νόρις.

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Λας Βέγκας. Πρόκειται για τις ίδιες γόμες που έφερε η ιταλική μάρκα το 2024, όπου οι ομάδες είχαν επιλέξει στρατηγική δύο pit-stop.

To τηλεοπτικό πρόγραμμα

To GP Λας Βέγκας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+, ενώ από το ελεύθερο ΑΝΤ1 θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 22ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Λας Βέγκας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

02:30-03:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

06:00-07:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

02:30-03:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

06:00-07:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 05:40)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

06:00 – Αγώνας (LIVE 05:30)

