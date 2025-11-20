Υπάρχουν τελικά «έξυπνες κάμερες» στην Αττική Οδό; Πώς «συνελήφθη» ο Τσιτσιπάς και πώς έλαβε την κλήση για υπερβολική ταχύτητα

Ο Έλληνας τενίστας πιάστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και οι κάμερες της Αττικής Οδού δεν του χαρίστηκαν. Τι πρόστιμο προβλέπεται.

Σε νέες περιπέτειες ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας πιάστηκε να οδηγεί στην Αττική Οδό με τη Lotus Eletre των 916 ίππων με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα. Την τελική ταχύτητα των 265 χλμ/ώρα που μπορεί να πιάσει το μοντέλο δεν την έφτασε, όμως την κλήση δεν τη γλίτωσε.

Την καταγραφή του συμβάντος την έκαναν οι κάμερες της Αττικής Οδού, οι οποίες είναι οι μοναδικές που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο. Η μοναδική διαφορά είναι ότι πλέον η κλήση αποστέλλεται στην προσωπική θυρίδα του οδηγού στο mygov.gr.

Τι ισχύει με τη λειτουργία των καμερών

Με στόχο να καταγράφουν άμεσα και με απίστευτη ευκρίνεια κάθε τροχαία παράβαση στο Λεκανοπέδιο είχαν γίνει εξαγγελίες για τοποθέτηση 1.388 καμερών που θα εγκατασταθούν σε κάθε οδικό άξονα και διασταύρωση της Αττικής.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion οι 388 δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καθώς δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η Περιφέρεια. Μέχρι τώρα όμως σε λειτουργία βρίσκονται ακόμα οι παλιές κάμερες στην Αττική Οδό.

Τι προβλέπει ο K.O.K. για όσους οδηγούν με πάνω από 200 χλμ/ώρα

Η οδήγηση με ταχύτητα ανώτερη των 200 χιλιομέτρων την ώρα τιμωρείται αυστηρά από τον νέο K.O.K. Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4 και στον παραβάτη επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και η επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.