Κάμερες ακούμε και κάμερες δεν βλέπουμε

Η σκιά των καμερών πέφτει πάνω στους δρόμους της Αθήνας, όπου απουσιάζει η οδηγική παιδεία και βασιλεύει η παραβατικότητα. Όμως για ποιες κάμερες μιλάμε; Νωπές είναι ακόμα οι μνήμες από τις εξαγγελίες για τις 1.388 που θα εγκατασταθούν σε κάθε οδικό άξονα και διασταύρωση της Αττικής. Με στόχο να καταγράφουν άμεσα και με απίστευτη ευκρίνεια κάθε τροχαία παράβαση στο Λεκανοπέδιο: Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους, είσοδο σε λεωφορειολωρίδα. Και δεκάδες ακόμα παραβάσεις του ΚΟΚ.

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Σχεδόν στο «0». Μόνο οι κάμερες στην Αττική Οδό είναι επιβεβαιωμένο ότι λειτουργούν και «στέλνουν» πρόστιμα σε οδηγούς για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Και ελάχιστες του ΟΑΣΑ για είσοδο οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες.

Τι συμβαίνει με τις κάμερες της Περιφέρειας Αττικής; Οι δύο πρώτες, που είχαν εγκατασταθεί πριν 4 χρόνια στην λεωφόρο Ποσειδώνος για παραβίαση του κόκκινου, ολοκλήρωσαν την πιλοτική τους λειτουργία και πλέον περιμένουν πότε και αν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Οι υπόλοιπες 388 - σύμφωνα με τις πληροφορίες του gMotion - δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καθώς δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η Περιφέρεια!

Υπάρχει και η προμήθεια 1.000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αυτή την περίοδο εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος ΑΙ, ώστε να αναγνωρίζει τις πραγματικές παραβάσεις και να μην αποστέλλονται στους οδηγούς χωρίς πραγματικό λόγο. Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες 10 κάμερες στα λεωφορεία για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων. Όμως παραμένει άγνωστο αν έχουν αρχίσει να βεβαιώνουν παραβάσεις ή βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των δοκιμών.

«Ομίχλη» γύρω από τις 1.000 κάμερες και την αποστολή τους είχε προκαλέσει η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τον Νοέμβριο του 2024. «Αυτές οι κάμερες είναι πρωτίστως για την κυκλοφορία, αλλά και για την εγκληματικότητα δευτερευόντως. Θα υπάρχει εικόνα στο Κέντρο Κυκλοφορίας από όλη την Αττική και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να γίνονται παρεμβάσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με τα πρόστιμα αυτές οι κάμερες. Το θέμα της βεβαίωσης παραβάσεων έχει να κάνει με τη δεύτερη κατηγορία καμερών, δηλαδή τις 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη», είχε δηλώσει τότε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.