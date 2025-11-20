Οι υπομονή των οδηγών της Formula 1 με τις εσφαλμένες αποφάσεις των αγωνοδικών τελειώνει και δημιουργεί νέο κλίμα έντασης.

Ο Κάρλος Σάινθ «άναψε νέα φωτιά» γύρω από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους αγωνοδίκες της Formula 1. Αφορμή ήταν η επίμαχη ποινή που επιβλήθηκε στον Όσκαρ Πιάστρι στο Grand Prix του Σάο Πάουλο. Ο οδηγός της McLaren τιμωρήθηκε με 10 δευτερόλεπτα μετά την επαφή με τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι, αμέσως μετά το τέλος του Virtual Safety Car.

Η σύγκρουση των Πιάστρι και Αντονέλι στην είσοδο της Στροφής 1 προκάλεσε αλυσιδωτή σύγκρουση, από την οποία ο Σαρλ Λεκλέρ εγκατέλειψε όταν χτυπήθηκε από τον Ιταλό οδηγό. Ο Πιάστρι επέμεινε μετά τον αγώνα ότι δεν άξιζε την ποινή, ενώ και ο Λεκλέρ υποστήριξε πως ο Αντονέλι είχε ευθύνη στο περιστατικό.

Έντονες αντιδράσεις από τους οδηγούς

Ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είναι μαζί με τον Τζορτζ Ράσελ διευθυντής στην Ένωση Οδηγών GPDA, θέλησε να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις ποινές που δίνουν οι αγωνοδίκες. Έχοντας αυτό το θεσμικό ρόλο, ο Ισπανός δεν μιλάει μόνο εκ προσωπικού αλλά για όλους τους οδηγούς του grid.

Μιλώντας στο περιθώριο του GP Λας Βέγκας, ο Ισπανός της Williams είπε: «Χρειαζόμαστε επειγόντως μια συζήτηση για να το λύσουμε αυτό. Το να παίρνει ο Όσκαρ ποινή στη Βραζιλία είναι απαράδεκτο. Για την κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού… δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι έγινε. Όλοι είδατε τι έγινε. Όποιος έχει κάνει αγώνες ξέρει ότι δεν φταίει ο Όσκαρ και ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποφύγει την επαφή. Κι όμως του έδωσαν 10 δευτερόλεπτα. Δεν το καταλαβαίνω».

Στη συνέχεια ο οδηγός της Williams τόνισε πως η ποινή του Πιάστρι δεν πρόκειται για μεμονωμένο ζήτημα: «Δεν κατάλαβα την ποινή μου στο Ζάντβουρτ. Δεν κατάλαβα γιατί ο Μπέρμαν πήρε ποινή στο Μόντσα όταν συγκρουστήκαμε, δεν το άξιζε, και του το είπα μετά τον αγώνα. Δεν κατάλαβα την ποινή των 10 δευτερολέπτων στο Όστιν. Και μετά ήρθε η Βραζιλία. Δεν είναι ένα περιστατικό, είναι πολλά φέτος που δεν συνάδουν με το επίπεδο του αθλήματος».

Αίτημα για σταθερούς αγωνοδίκες

Σήμερα, οι αγωνοδίκες εναλλάσσονται ανά αγώνα και δουλεύουν ως ομάδα των τριών μαζί με τον Διευθυντή Αγώνων Ρούι Μάρκες. Ο Σάινθ πιστεύει ότι αυτή η συνεχής αλλαγή προκαλεί ασυνέπεια.

«Με καλό και συνεπή μηχανισμό αγωνοδικών, που να καταλαβαίνουν πραγματικά τους αγώνες, θα αναπτυσσόταν ένα κοινό πλαίσιο. Θα ξέραμε όλοι πότε φταίμε και πότε όχι», τόνισε ο Σάινθ.

Στη συνέχεια, εξήγησε τι αλλαγή θεωρεί απαραίτητη: «Αν είχαμε τρεις σταθερούς ανθρώπους σε κάθε Grand Prix, όπως έχουμε σταθερό Διευθυντή Αγώνων, θα υπήρχε συνέπεια και σταθερότητα στον τρόπο που επιβάλλονται οι ποινές. Ακόμη και χωρίς αυστηρές γραπτές οδηγίες, οι οδηγοί ξέρουμε πότε υπάρχει υπαιτιότητα και πότε είναι απλό αγωνιστικό λάθος».

