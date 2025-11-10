Ο Μονεγάσκος δεν πιστεύει πως η ευθύνη για τη σύγκρουση τριών μονοθεσίων είναι αποκλειστικά στον οδηγό που δέχθηκε την ποινή.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν μάσησε τα λόγια του μετά την εγκατάλειψή του στο Grand Prix Βραζιλίας, υποστηρίζοντας πως ο Κίμι Αντονέλι είχε εξίσου μεγάλο μερίδιο ευθύνης με τον Όσκαρ Πιάστρι στο συμβάν που τον άφησε εκτός αγώνα.

Ο Μονεγάσκος της Ferrari βρισκόταν στην 3η θέση όταν μετά την εμφάνιση του Αυτοκινήτοη Ασφαλείας επιχείρησε να προσπεράσει τον 2ο Αντονέλι. Όμως από την εσωτερική βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι με τους τρεις οδηγούς να φρενάρουν ενώ τα μονοθέσιά τους ήταν παράλληλα στην πίστα. Όμως στη στροφή 1 οι Αντονέλι και Πιάστρι είχαν επαφή, με τον Ιταλό της Mercedes να χτυπά τον Μονεγάσκο της Ferrari, ο οποίος οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη.

Παρά το γεγονός πως τα μονοθέσια ήταν παράλληλα, οι αγωνοδίκες θεώρησαν υπαίτιο τον Πιάστρι και του επέβαλαν ποινή 10 δευτερολέπτων.

Η οπτική του Λεκλέρ

Μιλώντας για το συμβάν που τον οδήγησε σε εγκατάλειψη ο οδηγός της Ferrari είπε απογοητευμένος:

«Το είδα από μακριά, καθισμένος στο γρασίδι και κοιτώντας τη μεγάλη οθόνη. Είναι κρίμα. Ήμουν το “παράπλευρο θύμα” ενός περιστατικού ανάμεσα στον Όσκαρ και τον Κίμι. Κατά τη γνώμη μου, ο Κίμι είχε εξίσου ευθύνη με τον Όσκαρ».

Ο οδηγός της Ferrari εξήγησε πως το συμβάν ήταν αποτέλεσμα αμοιβαίου λάθους: «Για μένα ήταν ένα συμβάν 50-50. Ο Όσκαρ ήταν λίγο υπεραισιόδοξος, ενώ ο Κίμι μπήκε στη στροφή σαν να μην υπήρχε άλλος δίπλα του. Έτσι ήρθαν σε επαφή και τελικά με χτύπησαν».

Μία χαμένη ευκαιρία

Η απογοήτευσή του ήταν εμφανής, καθώς το αποτέλεσμα αυτό πλήγωσε σημαντικά τη Ferrari στη μάχη για τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

«Είναι πολύ απογοητευτικό, ειδικά από τη στιγμή που παλεύουμε για τη δεύτερη θέση και σήμερα ήμασταν οι μόνοι που δεν τερματίσαμε. Τώρα τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Είναι ένα αποτέλεσμα που πονάει, αλλά δείχνει τη δύναμη της ομάδας. Όταν τελειώνει ένα GP έτσι, όλοι είναι απογοητευμένοι. Αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να κοιτάξουμε μπροστά».