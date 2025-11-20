Ο Μονεγάσκος έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τη «σκληρή» γλώσσα που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της Ferrari μετά τον αγώνα της Βραζιλίας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ υποστήριξε πως στη Ferrari υπάρχει «απόλυτη ευθυγράμμιση» για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Formula 1. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ως απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με τους «κεραυνούς» του προέδρου Τζον Έλκαν, ο οποίος τόνισε ότι οι οδηγοί του χρειάζεται «να μιλούν λιγότερο».

Οι δηλώσεις του Έλκαν έγιναν την εβδομάδα μετά το GP στο Σάο Πάουλο, όπου τόσο ο Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψαν. Πολλοί τις εξέλαβαν ως δημόσιο «κατσάδιασμα» των δύο οδηγών, με αποτέλεσμα και οι δύο να απαντήσουν έμμεσα μέσω των social media.

Προσπάθεια να «πέσουν» οι τόνοι

Στο περιθώριο του Grand Prix Λας Βέγκας, ο Λεκλέρ είχε την ευκαιρία να ρίξει τους τόνους, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος και ο Έλκαν είχαν επικοινωνία πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν τα σχόλια του προέδρου.

«Γνωριζόμαστε πολλά, πολλά χρόνια με τον Τζον. Έχουμε εξαιρετική σχέση και συνεργαζόμαστε στενά. Ξέρω πόσο φιλόδοξος είναι και ότι θέλει να πιέζει όλους στο μέγιστο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», εξήγησε ο Μονεγάσκος.

Μοναδικός στόχος η βελτίωση

Ο Λεκλέρ επέμεινε ότι το μήνυμα του Έλκαν δεν είχε αρνητική ή τιμωρητική διάθεση, αλλά σκοπό να συσπειρώσει την ομάδα.

«Αγαπάει τη Ferrari. Αγαπώ τη Ferrari. Όλοι αγαπάμε τη Ferrari. Και προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε περίσταση».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο Έλκαν επικοινώνησε μαζί του για να εξηγήσει τι πραγματικά εννοούσε: «Δεν είδα καν τα δημοσιεύματα. Ο Τζον με πήρε πριν από όλα αυτά, όπως κάνει μετά από κάθε αγώνα, για να συζητήσουμε. Μου είπε ότι το μήνυμα ήταν θετικό: “Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά”. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι».

Ο Λεκλέρ έκλεισε με μια ξεκάθαρη δήλωση αφοσίωσης στη Ferrari: «Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι. Θα κάνω τα πάντα για να ξαναφέρουμε τη Ferrari στην κορυφή. Το έχω πει πολλές φορές και πάντα το εννοώ. Πρέπει να βελτιωθούμε — αυτό είναι ο απόλυτος στόχος όλης της ομάδας».

