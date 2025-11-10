Ευθεία επίθεση του προέδρου της Ferrari προς τους οδηγούς της ομάδας της Formula 1 για τη συμπεριφορά τους εντός κι εκτός πίστας.

Η διπλή εγκατάλειψη της Scuderia Ferrari στο Grand Prix Βραζιλίας άφησε βαθιά σημάδια στο Μαρανέλο. Ο πρόεδρος της Scuderia, Τζον Έλκαν, προχώρησε σε σπάνια δημόσια τοποθέτηση, ασκώντας άμεση κριτική στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ και αφήνοντας να εννοηθεί πως η ομάδα πάσχει από έλλειψη ενότητας.

Καταστροφή στο Ίντερλάγκος

Ο Σαρλ Λεκλέρ εγκατέλειψε μόλις στον έκτο γύρο, έπειτα από σύγκρουση που προκλήθηκε όταν ο Όσκαρ Πιάστρι ακούμπησε τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι και ο Ιταλός έπεσε πάνω στον οδηγό της Ferrari. Εκείνη τη στιγμή ο Μονεγάσκος επιχειρούσε να προσπεράσει τον οδηγό της Mercedes από την εξωτερική της στροφής 1.

Ο Λιούις Χάμιλτον, από την άλλη, εγκατέλειψε γύρω στον 37ο γύρο, έχοντας δύο επαφές στον πρώτο γύρο που προκάλεσαν τεράστια ζημιά στο δάπεδο της Ferrari του.

Η Ferrari έφυγε από τη Βραζιλία με μόλις έξι βαθμούς, χάνοντας τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Πλέον η Ferrari βρίσκεται τέταρτη, πίσω από Mercedes και Red Bull Racing.

Η πρωτοφανής επίθεση σε Λεκλέρ και Χάμιλτον

Μιλώντας σε εκδήλωση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν χαρακτήρισε το Σαββατοκύριακο της Βραζιλίας «μεγάλη απογοήτευση» και δεν μάσησε τα λόγια του:

«Αν κοιτάξουμε τη σεζόν, μπορούμε να πούμε ότι οι μηχανικοί μας κερδίζουν το πρωτάθλημα με τις επιδόσεις τους στα pit-stop. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στο μονοθέσιο. Όμως, τα υπόλοιπα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Και σίγουρα έχουμε οδηγούς που πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην οδήγηση και να μιλούν λιγότερο, γιατί έχουμε σημαντικούς αγώνες μπροστά μας και η δεύτερη θέση δεν είναι ανέφικτη».

Η Ferrari βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των pit stops στη, με σταθερά εξαιρετικές επιδόσεις καθ' όλη τη δριάρκεια του 2025.

Ωστόσο, η δήλωση του Έλκαν περί «βελτιωμένου μονοθεσίου» σηκώνει ερωτήματα, καθώς οι πρόσφατες αναβαθμίσεις σε πάτωμα και πίσω ανάρτηση δεν έφεραν ουσιαστική βελτίωση στο SF-25, που εξακολουθεί να είναι ευαίσθητο σε ύψος από το έδαφος και δύσκολο στη ρύθμιση.

Εσωτερικό ρήγμα

Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται να αμφισβητούν την ενότητα της ομάδας της Formula 1, κάτι που ο επικεφαλής Φρεντ Βασέρ προσπαθεί συστηματικά να ενισχύσει. Ο Έλκαν έκανε, μάλιστα, σύγκριση με το πρόγραμμα αντοχής (WEC), όπου η Ferrari πανηγύρισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών, μαζί με τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν.

«Το να κερδίζουμε τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους οδηγούς δείχνει πως όταν η Ferrari είναι ενωμένη, μπορεί να πετυχαίνει σπουδαία πράγματα», τόνισε ο Έλκαν, αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο για την ομάδα της Formula 1.