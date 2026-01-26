Opel Grandland Electric AWD: Ηλεκτρική τετρακίνηση με 325 ίππους

Tο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Opel με κίνηση σε όλους τους τροχούς υπόσχεται πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες, επιδόσεις και αυτονομία που αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα.

Η Opel εισέρχεται σε μια νέα εποχή οδηγικής δυναμικής με την παρουσίαση του Opel Grandland Electric AWD. Το γερμανικό SUV συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp) και την εντυπωσιακή ροπή των 509 Nm. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει άμεση απόκριση από τις μηδενικές στροφές, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να ολοκληρώνει τη διαδικασία του 0-100 km/h σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα.

Πέρα από την ισχύ, η Opel έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οδική συμπεριφορά, εξοπλίζοντας το μοντέλο με πλαίσιο που διαθέτει τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ένα δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα στα αμορτισέρ, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση ανάλογα με τη συχνότητα των κινήσεων. Έτσι, το Grandland προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης στις ανωμαλίες του οδοστρώματος, αλλά και τη σταθερότητα που απαιτείται στις υψηλές ταχύτητες της Autobahn.

Τέσσερα προγράμματα οδήγησης για κάθε τερέν

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ηλεκτρικής τετρακίνησης αναδεικνύεται στις ολισθηρές επιφάνειες, όπως ο πάγος και το χιόνι. Μέσω του ειδικού προγράμματος 4WD, οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας την ισχύ ισόποσα και στους τέσσερις τροχούς για μέγιστη πρόσφυση. Παράλληλα, τα συστήματα ESP και ελέγχου πρόσφυσης διαθέτουν ειδικές ρυθμίσεις που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας του οδηγού.

Για τις καθημερινές μετακινήσεις, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρεις επιπλέον επιλογές: το Normal για μέγιστη αποδοτικότητα, το Sport για δυναμική οδήγηση με κατανομή ισχύος 60:40 και το Eco για εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα είναι τόσο ευφυές που ενεργοποιεί αυτόματα τον πίσω ηλεκτροκινητήρα ακόμα και στα προγράμματα οικονομίας, αν διαγνώσει ανάγκη για έντονη επιτάχυνση ή αυξημένη πρόσφυση.

Η αυτονομία του μοντέλου φτάνει τα 502 χιλιόμετρα (κατά WLTP), χάρη στην μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 73 kWh. Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,278, το νέο Grandland Electric AWD είναι το πιο αεροδυναμικό Grandland που έχει κατασκευαστεί ποτέ, στοιχείο που συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία ενέργειας. Η φόρτιση από το 20% στο 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC, κάνοντας τα μεγάλα ταξίδια πιο εύκολα από ποτέ. Το νέο Opel Grandland Electric AWD είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, με την τιμή του να ξεκινά από τις 52.900 € (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).