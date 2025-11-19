Τα τοπ 10 αυτοκίνητα που προτιμούν φέτος οι Έλληνες

To Toyota Yaris Cross βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 της ελληνικής αγοράς στο πρώτο δεκάμηνο του 2025.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου οδεύει προς τις 140.000+ ταξινομήσεις για το 2025, επίδοση που δεν έχει σημειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Η Toyota είναι στην κορυφή των ταξινομήσεων και φέτος, με σχεδόν διπλάσιο μερίδιο από τη δεύτερη μάρκα.

Αναμενόμενα έχει το πιο δημοφιλές μοντέλο της ελληνικής αγοράς, το Yaris Cross. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, τo B-SUV της Toyota έχει καταγράψει 6.313 ταξινομήσεις την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, με το Peugeot 2008 και το Toyota Yaris να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.