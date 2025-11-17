Οι Top 10 μάρκες στην Ελλάδα το 2025

Κώστας Μπιτσικώκος
Οι Top 10 μάρκες στην Ελλάδα το 2025
Η κυριαρχία της Toyota στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου δεν αμφισβητείται ούτε φέτος.

Με θετικό πρόσημα αναμένεται να κλείσει το 2025 για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η οποία «κυνηγάει» τις 140.000 μονάδες, επίδοση που έχει να συμβεί στη χώρα μας από το 2010.

Η Toyota ξεπέρασε τον Οκτώβριο σε μερίδιο το 17%, κάτι που τη διατηρεί με άνεση στην κορυφή των ταξινομήσεων για το πρώτο δεκάμηνο του 2025. Ακολουθούν η Peugeot, η Hyundai, η Suzuki Και η Opel.

ΜάρκαΤαξινομήσειςΜερίδιο %
Toyota19.13815,6
Peugeot10.1118,2
Hyundai8.7787,1
Suzuki8.1006,6
Opel6.7645,5
Citroen/DS6.5105,3
BMW6.1165,0
Volkswagen5.3624,4
Kia5.0664,1
Dacia4.5063,7

