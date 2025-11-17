Οι Top 10 μάρκες στην Ελλάδα το 2025
Η κυριαρχία της Toyota στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου δεν αμφισβητείται ούτε φέτος.
Με θετικό πρόσημα αναμένεται να κλείσει το 2025 για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η οποία «κυνηγάει» τις 140.000 μονάδες, επίδοση που έχει να συμβεί στη χώρα μας από το 2010.
Η Toyota ξεπέρασε τον Οκτώβριο σε μερίδιο το 17%, κάτι που τη διατηρεί με άνεση στην κορυφή των ταξινομήσεων για το πρώτο δεκάμηνο του 2025. Ακολουθούν η Peugeot, η Hyundai, η Suzuki Και η Opel.
|Μάρκα
|Ταξινομήσεις
|Μερίδιο %
|Toyota
|19.138
|15,6
|Peugeot
|10.111
|8,2
|Hyundai
|8.778
|7,1
|Suzuki
|8.100
|6,6
|Opel
|6.764
|5,5
|Citroen/DS
|6.510
|5,3
|BMW
|6.116
|5,0
|Volkswagen
|5.362
|4,4
|Kia
|5.066
|4,1
|Dacia
|4.506
|3,7