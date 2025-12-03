H νέα Mercedes-Benz CLA έφτασε στην Ελλάδα (τιμές)

Η νέα CLA λανσάρεται στην Ελλάδα σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, με σημαντικά βελτιωμένη αποδοτικότητα, τεχνολογία και εξοπλισμό.

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά CLA, το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA και εισάγει μια εντελώς ανανεωμένη προσέγγιση σε τεχνολογία, αποδοτικότητα και ψηφιακή εμπειρία. Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και υβριδικές εκδόσεις 48V και οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και στην ελληνική αγορά.

Πιο «έξυπνη» Mercedes

Η νέα CLA είναι το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που λειτουργεί αποκλειστικά με το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο λογισμικό με δυνατότητα over-the-air αναβαθμίσεων, το οποίο συνδέεται με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud και επιτρέπει συνεχή ανανέωση λειτουργιών.

Το νέο MBUX (4ης γενιάς) ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη από Microsoft και Google, ενώ διαθέτει νέο MBUX Virtual Assistant με δυνατότητα φυσικής συνομιλίας, αναγνώριση συναισθημάτων και πρόσβαση σε δεδομένα Google Maps. Το προαιρετικό MBUX Superscreen καλύπτει σχεδόν όλο το πλάτος του ταμπλό με έως τρεις οθόνες.

Η νέα CLA ξεχωρίζει με τη φωτιζόμενη μάσκα σε μοτίβο Mercedes-Benz, τα φώτα ημέρας σε σχήμα αστεριού και τις καθαρές γραμμές που παραπέμπουν σε coupe-σεντάν. Η πανοραμική γυάλινη οροφή είναι πλέον στάνταρ. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι «αιωρούμενες» επιφάνειες και ο high-tech χαρακτήρας.

Ηλεκτρική CLA: έως 792 km αυτονομίας

Η αμιγώς ηλεκτρική CLA διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:

CLA 200 EQ Technology (58 kWh)

CLA 250+ EQ Technology (85 kWh)

CLA 350 4MATIC EQ Technology (85 kWh – διπλό μοτέρ)

Κύρια χαρακτηριστικά:

Αρχιτεκτονική 800V για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση

Φόρτιση DC έως 320 kW

Αυτονομία έως 792 km (CLA 250+)

Κιβώτιο δύο σχέσεων για βελτιωμένη απόδοση

Αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών στάνταρ

Απόδοση συστήματος έως 93%

Η CLA 350 4MATIC αποδίδει 260 kW και επιταχύνει 0-100 km/h σε 4,9''.

Τιμές ηλεκτρικών εκδόσεων:

CLA 200 EQ: 49.550 €

CLA 250+ EQ: 59.000 €

CLA 350 4MATIC EQ: 63.400 €

Υβριδικές εκδόσεις: νέα γενιά 1.5 turbo και 48V

Η νέα CLA Hybrid διαθέτει:

νέο τετρακύλινδρο 1.5 turbo (κύκλος Miller)

υβριδικό σύστημα 48V

ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα 22 kW

νέο 8άρι διπλού συμπλέκτη (8F-eDCT)

Τα υβριδικά μπορούν να κινούνται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, να «ρολάρουν» έως 100 km/h και να ανακτούν ενέργεια σε όλες τις σχέσεις.

Τιμές υβριδικών στην Ελλάδα:

CLA 180: 49.950 €

CLA 200: 54.900 €

CLA 200 4MATIC: 57.900 €

CLA 220: 58.800 €

CLA 220 4MATIC: 61.400 €

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και οδήγησης

Η νέα CLA εισάγει:

νέο πακέτο βοηθημάτων MB.DRIVE

Lane Change Assist

πολυεπίπεδο σύστημα HV ασφάλειας

νέο one-box σύστημα πέδησης με ανάκτηση έως 200 kW

πρώτο κεντρικό αερόσακο στη συγκεκριμένη κατηγορία

Διαθεσιμότητα

Η νέα Mercedes-Benz CLA -σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις- είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου της μάρκας.