Triumph End of Year Offer

TIGER SPORT 660 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €750
Η κορυφαία adventure sport της Triumph με δωρεάν τα πιο χρήσιμα γνήσια αξεσουάρ για την καθημερινότητά σας, αξίας €750:
• Κεντρική βαλίτσα για 2 κράνη
• Σχάρα και βάση βαλίτσας
• Χούφτες
TRIDENT 660 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €965
Η δυναμική roadster της Triumph με δωρεάν τα best selling γνήσια αξεσουάρ, αξίας €965:
• Προστατευτικά πλαισίου
• Κιτ χειρολαβών συνεπιβάτη
• Τσάντα ουράς
• Κυλιόμενα φλας εμπρός & πίσω
TIGER 900 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €2.300
Η κορυφαία adventure της κατηγορίας με δωρεάν σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.300, για να αντιμετωπίσετε όποια περιπέτεια βρεθεί στο δρόμο σας – η εκτός αυτού.
TIGER 1200 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €2.350
Η ναυαρχίδα της Triumph με τον κορυφαίο εξοπλισμό αποκτά σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.350 – και είναι πλέον απόλυτα έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο.
BONNEVILLE T100 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €830
Η εμβληματική classic της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:
• Συναγερμός
• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού
• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II
SCRAMBLER 900 ICON ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €830
Η κομψή classic Scrambler της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:
• Συναγερμός
• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού
• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II
SCRAMBLER 400 X ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €400
Η πιο “Cool” μοτοσυκλέτα της κατηγορίας της, τώρα ακόμη πιο προσιτή με όφελος €400.
SPEED 400 ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €300
Το μοντέλο της Triumph που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία των προσιτών μοτοσυκλετών, τώρα ακόμη πιο δελεαστικό με όφελος €300.
Δείτε περισσότερα στη σελίδα της εταιρειας και επικοινωνήστε με ένα κατάστημα Triumph για λεπτομέρειες.
*Η προφορά αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και ισχύει μέχρι 31.12.2025 ή εξαντλήσεως αποθεμάτων.