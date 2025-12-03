Triumph End of Year Offer

Η Triumph ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 με προσφορές σε δημοφιλή μοντέλα.

TIGER SPORT 660 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €750

Η κορυφαία adventure sport της Triumph με δωρεάν τα πιο χρήσιμα γνήσια αξεσουάρ για την καθημερινότητά σας, αξίας €750:

• Κεντρική βαλίτσα για 2 κράνη

• Σχάρα και βάση βαλίτσας

• Χούφτες

TRIDENT 660 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €965

Η δυναμική roadster της Triumph με δωρεάν τα best selling γνήσια αξεσουάρ, αξίας €965:

• Προστατευτικά πλαισίου

• Κιτ χειρολαβών συνεπιβάτη

• Τσάντα ουράς

• Κυλιόμενα φλας εμπρός & πίσω

TIGER 900 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €2.300

Η κορυφαία adventure της κατηγορίας με δωρεάν σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.300, για να αντιμετωπίσετε όποια περιπέτεια βρεθεί στο δρόμο σας – η εκτός αυτού.

TIGER 1200 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €2.350

Η ναυαρχίδα της Triumph με τον κορυφαίο εξοπλισμό αποκτά σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.350 – και είναι πλέον απόλυτα έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο.



BONNEVILLE T100 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €830

Η εμβληματική classic της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:

• Συναγερμός

• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού

• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II

SCRAMBLER 900 ICON ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €830

Η κομψή classic Scrambler της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:

• Συναγερμός

• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού

• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II

SCRAMBLER 400 X ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €400

Η πιο “Cool” μοτοσυκλέτα της κατηγορίας της, τώρα ακόμη πιο προσιτή με όφελος €400.

SPEED 400 ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €300

Το μοντέλο της Triumph που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία των προσιτών μοτοσυκλετών, τώρα ακόμη πιο δελεαστικό με όφελος €300.

Δείτε περισσότερα στη σελίδα της εταιρειας και επικοινωνήστε με ένα κατάστημα Triumph για λεπτομέρειες.

*Η προφορά αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και ισχύει μέχρι 31.12.2025 ή εξαντλήσεως αποθεμάτων.