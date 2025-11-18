KTM SX-F Factory Editions 2026 με DNA πρωταθλητή

Άλλη μια χρονιά, άλλη μια σεζόν και άλλη μια ευκαιρία για δύο μοτοκρός μοντέλα να καθιερωθούν σαν σημείο αναφοράς στα πρωταθλήματα Supercross και Motocross του 2026.

Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα: υλικά βασισμένα σε αγώνες και κορυφαία τεχνολογία. Οι αναβάτες σε όλο τον κόσμο δεν θα βρουν πιο οικονομικό τρόπο για να βάλουν στα χέρια τους αναβαθμισμένες τεχνικές προδιαγραφές δοκιμασμένες σε αγώνες. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές και καταξιωμένες τρέχουσες πλατφόρμες των KTM 450 SX-F και KTM 250 SX-F, μοτοσικλέτες που κατέκτησαν νίκες σε αγώνες το 2025, οι Factory Editions του 2026 αντιπροσωπεύουν την απόλυτη ανταγωνιστική αναβάθμιση.

Το κύριο χαρακτηριστικό του 2026 είναι η εφαρμογή νέων συστατικών WP PRO στην ανάρτηση.

Οι ερωτήσεις

Τι μπορούν να περιμένουν οι πελάτες της ΚΤΜ πέρα από την τρομερή ισχύ από τους συμπαγείς -κάτω των 27 κιλών- κινητήρες με τους 47 (250) και 63 (450) ίππους; Επίσης, τον άψογο χειρισμό χάρη στα ελαφριά, υδροδιαμορφωμένα, κομμένα με λέιζερ και συγκολλημένα με ρομπότ πλαίσια με ακριβές μήκος και στρεπτική κάμψη, καθώς και ένα υποπλαίσιο 2 τεμαχίων από αλουμίνιο ενισχυμένο με πολυαμίδιο και ένα κοίλο, χυτό ψαλίδι αλουμινίου; Ή τι θα λέγατε για αγωνιστικές λεπτομέρειες όπως τριπλοί σφιγκτήρες CNC, υδραυλικό συμπλέκτη Brembo και φρένα Brembo, λαβές ODI με κλείδωμα, φαρδιά anti-mud μαρσπιέ, Quickshifter, launch control και traction control;

Χωρίς να ξεχνάμε τη Μονάδα Συνδεσιμότητας Offroad (CUO) για ακόμη περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης.

Oι απαντήσεις

Πρώτον, τα εξαρτήματα και η ρύθμιση των συστατικών WP PRO ως στάνταρ. Τα αναθεωρημένα εξαρτήματα και οι ρυθμίσεις του πιρουνιού WP XACT PRO 7548 και του αμορτισέρ WP XACT PRO 8950 σημαίνουν μια σημαντική τροποποίηση για την ανθεκτικότητα και την αίσθηση αρμονίας με την ακριβή εργονομία των KTM SX-F Factory Editions του 2026. Αυτή είναι η απόλυτη τεχνολογία συστήματος ανάρτησης, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες εξατομίκευσης και ρύθμισης.

Το πιρούνι των 48mm διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα κωνικών βαλβίδων (χωρίς στεφάνι) με διαδρομή 310mm και διάμετρο εμβόλου 23mm. Οι αναβάτες, ανάλογα με το μέγεθος και τις ικανότητές τους, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 15 διαφορετικούς ρυθμούς ελατηρίων, διαθέσιμους σε εξουσιοδοτημένα κέντρα WP. Η συμπίεση, η επαναφορά και η απόσβεση μπορούν να ρυθμιστούν στο χιλιοστό και το CUO και η εφαρμογή KTMconnect μπορούν επίσης να βοηθήσουν σε αυτό. Το αμορτισέρ έχει την ίδια πληθώρα επιλογών για να δώσει προτεραιότητα στην πρόσφυση και τη σταθερότητα. Ζυγίζει λίγο πάνω από 4 κιλά για να ελαχιστοποιήσει τη μη αναρτημένη μάζα και λειτουργεί σε αρμονία με τη συμπεριφορά του πιρουνιού και του πλαισίου. Εν ολίγοις, η KTM προσφέρει πλέον «εργοστασιακή» ανάρτηση σε έκδοση παραγωγής και διαθέσιμη σε όλους.

Άλλες βελτιώσεις γίνονται αισθητές στην πρακτικότητα και την αντοχή στις πιο δύσκολες συνθήκες της πίστας, χάρη στο νέο κλείσιμο του ψυγείου (που διευκολύνει επίσης την πρόσβαση) και σε ένα πρόσφατα σχεδιασμένο προστατευτικό καπάκι για το σύστημα γρήγορου κλειδώματος της γραμμής καυσίμου. Η προσεκτική μηχανική με το φιλτροκούτι, το φίλτρο αέρα και τον ψεκασμό καυσίμου, σε συνδυασμό με τη συνεργασία με την Akrapovic, σημαίνει ότι το επίπεδο θορύβου των 109 ντεσιμπέλ, συμβατό με τις προδιαγραφές της FIM, μπορεί να επιτευχθεί με το ανακαινισμένο τελικό τιτανίου χωρίς απώλεια της ροπής και της ισχύος.

Οι Factory Editions KTM SX-F 2026 θα είναι διαθέσιμες από το Δεκέμβριο του 2025. Για ακριβή ημερομηνία άφιξης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο αντιπροσώπων της ΚΤΜ.

