Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον τελευταίο αγώνα σπριντ του MotoGP στο 2025 κατακτώντας μια σπουδαία νίκη.

Το σπριντ του Grand Prix Βαλένθια, του τελευταίου αγώνα του MotoGP Στο 2025 είχε την υπογραφή του Άλεξ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Gresini Racing έκανε την τέλεια εκκίνηση, έστριψε πρώτος στη στροφή 1, δεν κοίταξε ποτέ πίσω και κυριάρχησε στον αγώνα 13 γύρων στο Ρικάρντο Τόρμο.

Η ταχύτητά του ήταν απλησίαστη, με τον Πέδρο Ακόστα της KTM, με τον Ισπανό να παίρνει ένα αποτέλεσμα που τον φέρνει στην 4η θέση στη βαθμολογία αναβατών. Την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, με τον Ιταλό να παίρνει τη θέση με προσπέρασμα στον προ-τελευταίο γύρο.

🥇 @alexmarquez73 grabs the last gold medal of the season in front of his home crowd! 🥇#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/MR3acIhLhr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2025

Ο poleman, Μάρκο Μπετζέκι, έκανε κακή εκκίνηση και τερμάτισε 5ος. Όμως, εξασφάλισε την 3η θέση στη βαθμολογία αναβατών για το 2025.

Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ

Στην εκκίνηση ο Άλεξ Μάρκεθ έκανε μία εντυπωσιακή εκκίνηση και ήταν 1ος μετά τη στροφή 2 και πίσω του είχε τον Πέδρο Ακόστα που ξεκίνησε από τη δεύτερη σειρά. Ο poleman, Μάρκο Μπετζέκι, είχε έναν καταστροφικό γύρο, καθώς έπεσε στην 6η θέση και είχε μπροστά του τους Ρ. Φερνάνθεθ, Κουαρταραρό και Ντι Τζιαναντόνιο στις θέσεις 3, 4 και 5.

Στο 2ο γύρο ο Ντι Τζιαναντόνιο πέρασε τον Κουαρταραρό, ενώ πτώση είχαν οι αναβάτες της Honda, Μιρ και Μαρίνι, με τους δύο να έχουν επαφή. Μπροστά ο Ακόστα άρχισε να κάνει την επίθεσή του στον Μάρκεθ.

Ο Μπετζέκι στον 5ο γύρο κατάφερε να περάσει τον Κουαρταραρό για την 5η θέση και ξεκίνησε το κυνήγι των Ρ. Φερνάντεθ και Ντι Τζιαναντόνιο. O ρυθμός τους ήταν ικανοποιητικός, καθώς δεν έχαναν χρόνο από τον Ακόστα.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του σπριντ, ο Α. Μάρκεθ είχε ανοίξει τη διαφορά στα 1,6 δλ από τον Ακόστα, ο οποίος πλέον κοιτούσε πίσω του, μιας και τον πλησίαζε ο Ρ. Φερνάντεθ που είχε τον Ντι Τζιαναντόνιο στο κατόπι του.

Στους επόμενους γύρους οι διαφορές σταθεροποιήθηκαν στην κορυφή, με τον Α. Μάρκεθ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του σπριντ. Αυτός που δέχθηκε long lap ποινή ήταν ο 9ος Μίλερ, ο οποίος τιμωρήθηκε για επαφή που είχε με τον Αλντεγκέρ.

Με δύο γύρους για το φινάλε η μάχη για το χάλκινο μετάλλιο «άναψε». Ο Ντι Τζιαναντόνιο έκανε την επίθεση στον Ρ. Φερνάντεθ για να προσπεράσει. Οι δυο τους μονομάχησαν σκληρά, με τον αναβάτη της VR46 να ολοκληρώνει εν τέλει την προσπέραση. Η μάχη αυτή επέτρεψε στον Μπετζέκι να πλησιάσει, δίχως όμως να καταφέρει να κάνει κάποιο προσπέρασμα.

Όλα αυτά όμως άφησαν αδιάφορο τον Α. Μάρκεθ, ο οποίος με μία εξαιρετική και αλάνθαστη εμφάνιση πήρε τη νίκη στο σπριντ της Βαλένθια. Δεύτερος τερμάτισε ο Ακόστα και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντι Τζιαναντόνιο.

Τη βαθμολογούμενη 9άδα ολοκλήρωσαν οι: Ρ. Φερνάντεθ, Μπετζέκι, Μορμπιντέλι, Κουαρταραρό, Μπίντερ και Ογκούρα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο κυρίως αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει την Κυριακή στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα