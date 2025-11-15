Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του τελευταίου αγώνα του MotoGP για την αγωνιστική σεζόν ου 2025.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βαλένθια, του τελευταίου αγώνα του MotoGP στο 2025, είχαν έναν και μόνο πρωταγωνιστή: τον Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός ήταν ασταμάτητος στο Q2 στο Ρικάρντο Τόρμο και με το 1:28,809 όχι μόνο έθεσε νέο ρεκόρ πίστας, αλλά πήρε μια φοβερή 9η pole position καριέρας στην κατηγορία.

Δεύτερος βρέθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, με τον Ισπανό να θέλει να κλείσει τη χρονιά με νίκη. Τρίτος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, σε μία εμφάνιση που θύμισε τις επιδόσεις του από το 2024. Οι διαφορές ήταν εντυπωσιακά μικρές στο Q2, με τους πρώτους 5 αναβάτες να τους χωρίζουν μόλις 96 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Bezzecchi takes the last pole position of 2025 with a new all-time lap record! 💥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/CEU8uqRUaL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2025

Q1



Η διαδικασία ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για το πρώτο 15λεπτο. Τα φαβορί για πρόκριση ήταν πολλά, όμως το «χρυσό» εισιτήριο ήταν μόλις για δύο.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing. O Ισπανός με έναν εξαιρετικό γύρο σημείωσε το 1:29,036 και πήρε την 1η θέση με άνεση στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda, με τον Γάλλο να είναι 0,424 δλ μακριά από τον Φερνάντεθ.

Άδοξα ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Πέκο Μπανάια, με τη μοτοσικλέτα του Ιταλού να αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα στο τέλος του Q1. Αυτή η εξέλιξη δεν του επέτρεψε να παλέψει για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Q2

Από νωρίς η μάχη για την pole position στη Βαλένθια ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Με το… καλημέρα στη 15λεπτη διαδικασία είδαμε τους αναβάτες να πιέζουν στο όριο και να γράφουν ταχύτατα περάσματα.

Το προβάδισμα μετά τα πρώτα περάσματα το είχε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, με τον Ισπανό να γράφει το 1:28,967. Δεύτερος σε εκείνο το σημείο ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι και 3ος ο Φάμπιο Κουαρταρό.

Όλα όμως άλλαξαν στο τέλος της διαδικασίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι με μια τρομερή προσπάθεια έσπασε το ρεκόρ πίστας με το 1:28,809 και πήρε μια εντυπωσιακή pole position. Δεύτερος βρέθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ και τρίτος ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο.

Ακολούθησαν οι: Ραούλ Φερνάντεθ, Ακόστα, Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Μίλερ, Αλντεγκέρ, Μιρ, Ζαρκό και Ογκούρα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 13 γύρων.

Αποτελέσματα



