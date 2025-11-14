O Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στη Βαλένθια για τον αγώνα του MotoGP έχοντας εξαιρετικό ρυθμό.

To Grand Prix Βαλένθια, ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στο 2025, συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Από τη διαδικασία ορίστηκαν οι 10 αναβάτες που πήραν απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ισπανική κυριαρχία στο Ρικάρντο Τόρμο

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στη Βαλένθια ήταν ο Πέδρο Ακόστα της KTM. O Ισπανός βρήκε πολύ χρόνο στην απογευματινή διαδικασία και με το 1:29,240 πήρε την 1η θέση. Σε αντίθεση με το FP1, οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, με τον 2ο Μάρκο Μπετζέκι να είναι μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Ακόστα.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έκανε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση και πήρε την 3η θέση μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. Ο Άι Ογκούρα έκανε μια πολύ καλή επίδοση και πήρε την 5η θέση, ενώ ο Τζακ Μίλερ συνέχισε την εντυπωσιακή του ημέρα όντας 6ος ταχύτερος.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο πήρε την 7η θέση και ήταν μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο Τζοάν Μιρ ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Honda στην πρώτη 10άδα, την οποία συμπλήρωσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Εκτός 10άδας για μία ακόμη φορά ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν 14ος και αύριο θα δοκιμαστεί από το Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid των αγώνων που ακολουθούν.

Αποτελέσματα