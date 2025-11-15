Το νέο Ford Ranger PHEV στην Ford Βελμάρ

Με ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά, το νέο Ranger Plug-In Hybrid παραμένει ένα πραγματικό επαγγελματικό εργαλείο.

Η Ford Βελμάρ, Επίσημος Έμπορος και Επισκευαστής αυτοκινήτων Ford, παρουσιάζει με υπερηφάνεια το Ford Ranger Plug-In Hybrid. Το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up της Ford που αποδεικνύει ότι η ισχύς και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν. Η επιβλητική σχεδίαση και η στιβαρότητα του Ranger με την αποδοτικότητα και την ησυχία της ηλεκτροκίνησης, θέτουν νέα δεδομένα στην κατηγορία των επαγγελματικών και lifestyle οχημάτων.

Το νέο Ford Ranger PHEV, ένα ασυμβίβαστο όχημα με κορυφαία οικονομία, συνδυάζεται ιδανικά με εξαιρετικές επιδόσεις που απολαμβάνουν οι επαγγελματίες οδηγοί και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Με ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά, το νέο Ranger Plug-In Hybrid παραμένει ένα πραγματικό εργαλείο εργασίας, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία οδηγική εμπειρία τόσο στην πόλη όσο και εκτός δρόμου.

Η Ford Βελμάρ προτείνει το νέο Ranger PHEV ως ιδανική λύση για επαγγελματίες και ιδιώτες που αναζητούν ένα όχημα με επιδόσεις, ευελιξία και σεβασμό στο περιβάλλον.

Επισκεφθείτε τη Ford Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, με 4 σημεία πώλησης στην Αθήνα και στην Κρήτη (Μαρούσι, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά και Ηράκλειο Κρήτης), για να οδηγήσετε το νέο Ranger Plug-In Hybrid.