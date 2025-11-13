Ford Ranger Plug-In Hybrid: Το pick-up που κάνει τη ρυμούλκηση παιχνιδάκι

Η νέα τεχνολογία Trailer Backup Assist επιτρέπει στον οδηγό να ρυμουλκεί και να παρκάρει με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς καμία προσπάθεια στο τιμόνι.

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid εισάγει ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης που αλλάζει τους κανόνες στη ρυμούλκηση. Το Trailer Backup Assist της Ford Pro επιτρέπει στον οδηγό να κατευθύνει με ακρίβεια το τρέιλερ χρησιμοποιώντας έναν περιστροφικό επιλογέα στην κεντρική κονσόλα, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τις κινήσεις του τιμονιού. Μέσω της οθόνης των 12 ιντσών, ο οδηγός παρακολουθεί την πορεία σε πραγματικό χρόνο, με τις κάμερες και τους αισθητήρες να εξασφαλίζουν ότι οι ελιγμοί γίνονται με ακρίβεια και ασφάλεια.

Πέρα από την ευκολία στη χρήση, το νέο Ranger PHEV δεν κάνει κανέναν συμβιβασμό σε ικανότητες. Διατηρεί τη δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, ενώ το plug-in υβριδικό σύστημα συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 2.3 EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 281 ίππους και 697 Nm ροπής – περισσότερη ροπή ακόμη και από το Ranger Raptor. Η κατανάλωση περιορίζεται στα 3,4 lt/100 km (WLTP), προσφέροντας οικονομία χωρίς να θυσιάζεται η δύναμη.

Η μπαταρία υψηλής τάσης φορτίζει ακόμη και σε απλή οικιακή πρίζα, προσφέροντας έως 50 km ηλεκτρικής αυτονομίας, ιδανικά για αστικές μετακινήσεις χωρίς εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, οι ενσωματωμένες πρίζες 230V στην καρότσα παρέχουν ρεύμα για εργαλεία, εξοπλισμό ή ακόμα και για τη φόρτιση άλλου οχήματος.

Με τη νέα τεχνολογία Trailer Backup Assist και την ηλεκτρική ευελιξία του, το Ford Ranger Plug-In Hybrid αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαλείο δουλειάς και όχημα περιπέτειας, προσφέροντας στον οδηγό έναν μοναδικό συνδυασμό δύναμης, πρακτικότητας και ευκολίας στη χρήση.