Ο Τζακ Μίλερ της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Βαλένθια.

Το Grand Prix Βαλένθια, ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στο 2025, ξεκίνησε με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά ώστε να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο.

Η διαδικασία άργησε να ξεκινήσει λόγω ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα στις δοκιμές της κατηγορίας Moto2.

Ένας Αυστραλός ξανά στην κορυφή της κατάταξης

Ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Βαλένθια ήταν ο Τζακ Μίλερ. Ο Αυστραλός της Pramac Racing βγήκε στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας στην πίστα και με το 1:30,382 πήρε την 1η θέση.

Ο χρόνος του ήταν εντυπωσιακός, μιας και βρέθηκε τρία δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Άι Ογκούρα της Trackhouse Racing. O Ιάπωνας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και έδωσε θετικά δείγματα για τη μοτοσικλέτα της Aprilia. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος κάνει wildcard εμφάνιση με τη Honda αυτό το τριήμερο.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ έφερε τη δεύτερη Aprilia της Trackhouse Στην πρώτη 5άδα, την οποία συμπλήρωσε ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46. Στην 6η θέση ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, o οποίος ξεπέρασε τον Τζοάν Μιρ της Honda. O Πέδρο Ακόστα ήταν στην 8η θέση για λογαριασμό της KTM, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 και ο Αογκούστο Φερνάντεθ με τη Yamaha που φορά τον V4 κινητήρα.

Κακό ξεκίνημα στο τριήμερο για τον Πέκο Μπανάια της Ducati, με τον Ιταλό να βρίσκεται μόλις την 21η θέση της κατάταξης. Ο Χόρχε Μαρτίν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, ήταν 24ος.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται σήμερα με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Στη διαδικασία αυτή θα οριστούν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 MotoGP Βαλένθια