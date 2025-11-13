«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα: Αναμένοντας τους φιναλίστ

Πενήντα νέα μοντέλα αυτοκινήτων διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, καθιστώντας το έργο των 27 εκλεκτόρων του θεσμού πιο δύσκολο παρά ποτέ.

Κορυφώνεται και φέτος, για 19η χρονιά, η διαδικασία για την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου Της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα. Οι 27 εκλέκτορες/δημοσιογράφοι του θεσμού έχουν καταλήξει σε όλα τα νέα μοντέλα που έκαναν το εμπορικό τους ντεμπούτο εντός του 2025 και στο τέλος του 2024 και έχουν διατεθεί για οδήγηση από τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες.

Η μακρά λίστα περιλαμβάνει φέτος περισσότερα νέα μοντέλα από ποτέ. Συγκεκριμένα 50 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα έφτασαν στην ελληνική αγορά, όταν την ίδια εποχή πέρυσι (2024) ήταν 36, ενώ την πρό περασμένη χρονιά (2023), μόλις 21. Χάρη στην αθρόα είσοδο νέων μαρκών από την Κίνα, μέσα σε δύο χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν τα νέα αυτοκίνητα που λανσάρονται στην χώρα μας, επιτρέποντας στους υποψήφιους αγοραστές να επιλέγουν μέσα από ένα τεράστιο εύρος αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το έργο της επιλογής των 27 εκλεκτόρων του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» για την Ελλάδα γίνεται πιο δύσκολο από ποτέ.

Οι εκλέκτορες/δημοσιογράφοι του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», με τα 11 υποψήφια μοντέλα για τον περσινό τίτλο, «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025» για την Ελλάδα.

Διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου Της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα

Όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων που έχουν εισαχθεί και πωλούνται στη χώρα μας το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2025, μπορούν δυνητικά να περιλαμβάνονται στα υπό αξιολόγηση για τον τίτλο [Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα. Μια ακόμα βασική προϋπόθεση είναι αυτά τα αυτοκίνητα να έχουν οδηγηθεί από το σύνολο των εκλεκτόρων του θεσμού, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Αυτοκίνητα που έχουν λανσαριστεί στη χώρα μας έως τέλος Νοεμβρίου 2025 αλλά δεν έχουν οδηγηθεί, εντάσσονται στο θεσμό της επόμενης χρονιάς.

Η αρχική λίστα των υπό αξιολόγηση νέων αυτοκινήτων περιλαμβάνει φέτος 50 μοντέλα, το μεγαλύτερο αριθμό στο διάστημα των 19 ετών αδιάκοπης ύπαρξης του θεσμού. Από αυτά, κάθε ένας από τους 27 εκλέκτορες θα επιλέξει τα 10 επικρατέστερα για τον τίτλο, έως τις 15 Νοεμβρίου 2025. Έτσι ο αριθμός περιορίζεται σε 10 φιναλίστ μοντέλα. Κατά την ανάδειξη των 10 φιναλίστ μοντέλων, αν δύο αυτοκίνητα ισοψηφίσουν στην τελευταία «εκλόγιμη» θέση, τη 10η, τότε έχουμε 11 μοντέλα στην τελική ευθεία, όπως συνέβη με το «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2025» και το «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2024».

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 τα 10 ή 11 μοντέλα που περνούν στον «τελικό» θα συγκεντρωθούν ώστε οι 27 εκλέκτορες/δημοσιογράφοι να έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τις οδηγικές τους εντυπώσεις πριν την πολύ σημαντική τελική ψηφοφορία. Από τα φιναλίστ μοντέλα,στις 15 Δεκεμβρίου 2025, σε μια λαμπρή εκδήλωση όπου θα συμμετέχει όλη σχεδόν η αγορά του αυτοκινήτου, μέσω φανερής ψηφοφορίας ή οποία θα μεταδίδεται ζωντανά και δημόσια, θα αναδειχθεί το ένα και μοναδικό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», κατά την περσινή εκδήλωση για την ψήφιση του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2025» για την Ελλάδα, στο Eleon Loft

Τα νέα δεδομένα για το «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026»

Καθώς κάθε χρόνο η ανάδειξη του «Αυτοκινήτου Της Χρονιάς» για την Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη, λόγω της σημαντικής αύξησης των νέων αυτοκινήτων, το Δ.Σ. του θεσμού επέλεξε φέτος να προσφέρει ορισμένες αναβαθμισμένες δυνατότητες τόσο στα μέλη του, όσο και στο κοινό. Τα πρώτα θα έχουν στη διάθεσή τους τα φιναλίστ αυτοκίνητα για δύο ημέρες στην πίστα, ενώ οι δεύτεροι θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της τελετής για την ψήφιση του «Αυτοκινήτου Της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, μέσω live μετάδοσης.

Οι δημοσιογράφοι/εκλέκτορες του θεσμού, με το MG3 Hybrid+ που αναδείχτηκε στα τέλη του 2024 «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025» για την Ελλάδα.

Σχετικά με το θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός με κατοχυρωμένη νομική μορφή, ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 12μηνο. Ο θεσμός αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου, ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007” και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα.

Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για τις Ελληνίδες και του Έλληνες οδηγούς. Φέτος, τη διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα υποστηρίζουν η εταιρεία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων “Ιαπωνική” με το δίκτυο συνεργείων “Autofit”, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία “Ferst” και η “ΕΜΑ Α.Ε .”, η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά “Continental” στην Ελλάδα.

Τα 50 νέα μοντέλα από τα οποία θα προκύψουν τα 10 φιναλίστ για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

1. Alfa Romeo Junior

2. Audi A5

3. Audi Q5

4. Audi Q6

5. BMW 2 Gran Coupe

6. BYD ATTO 2

7. BYD Dolphin

8. BYD Dolphin Surf

9. BYD Sealion 7

10. Chery Tiggo 4

11. Chery Tiggo 7

12. Chery Tiggo 8

13. Citroen C3

14. Citroen C3 Aircross

15. CUPRA Tavascan

16. CUPRA Terramar

17. Dacia Bigster

18. DFSK 500

19. DFSK 600

20. DFSK E5

21. Fiat Grande Panda

22. Ford Capri

23. Geely EX5

24. Hyundai Inster

25. Hyundai Santa Fe

26. Hyundai Staria

27. Jaecoo 7

28. KGM Korando

29. KGM Tivoli

30. KGM Torres

31. KIA EV3

32. Leapmotor T03

33. Leapmotor C10

34. Lynk & Co 02

35. Lynk & Co 08

36. MG HS

37. MG ZS Max Hybrid+

38. MINI Aceman SE

39. Omoda 5 & Omoda 5 EV

40. Opel Frontera

41. Opel Grandland

42. Peugeot 5008

43. Renault 5 E-Tech Electric

44. Renault Symbioz

45. Skoda Elroq

46. Smart #5

47. Subaru Forester

48. Volkswagen Multivan

49. Volkswagen Tayron

50. Volvo EX90