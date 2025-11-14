Ο ΣΕΑΑ δίνει συμβουλές σε όσους αγοράζουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εισαγωγής από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για κύκλωμα που απέφευγε την καταβολή ΦΠΑ σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ μέσω Βουλγαρίας, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) εξέδωσε ανακοίνωση με συμβουλές για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

«Στην αγορά αυτοκινήτου, είναι γνωστό ότι σχεδόν όλα τα προς εξαγωγή, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, οφείλουν να καταβάλουν ΦΠΑ στη χώρα που θα καταλήξουν. Καθώς το φαινόμενο απάτης της μη καταβολής του ΦΠΑ είναι σύνηθες και χρησιμοποιούνται συνεχώς πλαστά /ψευδή παραστατικά αγοράς, πολλές φορές με αίτηση και ενέργειες στο όνομα ανυποψίαστων ιδιωτών, οι υποψήφιοι αγοραστές εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: