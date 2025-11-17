Κλοπή από αυτοκίνητο: Οι συμβουλές της αστυνομίας για να προφυλαχθείτε
- Η μέθοδος κλοπής και διάρρηξης οχημάτων ακόμα και κατά την ολιγόλεπτη στάση των οδηγών
- Συμβουλές της ΕΛΑΣ στους οδηγούς
Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας προχώρησε στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από αυτοκίνητα.
Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μετέβαιναν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην περιοχή της Γλυφάδας όπου αναζητούσαν οχήματα που κατέφθαναν και στάθμευαν στην περιοχή.
Αφού τα εντόπιζαν, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, είτε με θραύση υαλοπίνακα και στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.
Αναφορικά με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στάθμευαν τα οχήματά τους και επιχειρούσαν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιούσε τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο.
Είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο οι κακοποιοί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως τηλεχειριστήρια που κάνουν παρεμβολή στο κεντρικό κλείδωμα του οχήματος. Τα ενεργοποιούν τη στιγμή που οι παθόντες αποβιβάζονταν από τα οχήματά τους, ώστε αυτά να παραμείνουν ανασφάλιστα. Έτσι ο οδηγός έχει την εντύπωση ότι έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο, ενώ στην πραγματικότητα οι πόρτες είναι ξεκλείδωτες.
Για αυτό ακόμη και στην πιο σύντομη στάση, πριν απομακρυνθείτε θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι όλες οι πόρτες του οχήματός σας είναι κλειδωμένες.
Η Ελληνική Αστυνομία δίνει συμβουλές στους οδηγούς, για να αποτρέψουν την κλοπή ή διάρρηξη των οχημάτων τους.
- Να έχετε πάντα τις πόρτες και το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας κλειδωµένα, όταν οδηγείτε στην πόλη.
- Μην αφήνετε ποτέ το όχηµα µε τον κινητήρα σε λειτουργία και το κλειδί στην μίζα, ακόµα και αν βγαίνετε για µερικά δευτερόλεπτα από αυτό. Πάντοτε να παίρνετε το κλειδί µαζί σας.
- Να κλειδώνετε πάντα τις πόρτες, να κλείνετε τα παράθυρα και να ενεργοποιείτε το συναγερµό, όταν σταθµεύετε το αυτοκίνητο.
- Μην αφήνετε κανενός είδους αντικείµενα, χρήµατα, πορτοφόλι, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου, τσάντες και τιµαλφή µέσα στο αυτοκίνητο.
- Να αφαιρείτε την πρόσοψη του ραδιοφώνου και κάθε τι πολύτιµο όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητό σας.
- Μη φυλάσσετε τα εφεδρικά κλειδιά του οχήµατος µέσα σ’ αυτό, αλλά σε άλλο, ασφαλέστερο µέρος.
- Αν παρκάρετε το αυτοκίνητο ή το δίκυκλό σας σε χώρο στάθµευσης (parking), να παίρνετε µαζί σας τα κλειδιά του. Μην αφήνετε στο όχηµα στοιχεία που είναι δηλωτικά της ταυτότητάς σας.
- Να αποφεύγετε να σταθµεύετε το όχηµά σας σε ερηµικά µέρη.
- Σε περίπτωση που αντιληφθείτε, ότι σας παρακολουθούν ή σας παρενοχλούν άλλα οχήµατα, όταν οδηγείτε µόνοι, καλέστε το 100 µε το κινητό σας ή κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο Αστυνοµικό Τµήµα.