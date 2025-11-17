Κλοπή από αυτοκίνητο: Οι συμβουλές της αστυνομίας για να προφυλαχθείτε

Η ηλεκτρονική συσκευή jammer επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τη σύλληψη ενός άνδρα για διάπραξη πλήθους κλοπών από σταθμευμένα οχήματα στη Γλυφάδα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας προχώρησε στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από αυτοκίνητα.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μετέβαιναν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην περιοχή της Γλυφάδας όπου αναζητούσαν οχήματα που κατέφθαναν και στάθμευαν στην περιοχή.

Αφού τα εντόπιζαν, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, είτε με θραύση υαλοπίνακα και στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Αναφορικά με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στάθμευαν τα οχήματά τους και επιχειρούσαν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιούσε τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο.

Η μέθοδος κλοπής και διάρρηξης οχημάτων ακόμα και κατά την ολιγόλεπτη στάση των οδηγών

Είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο οι κακοποιοί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως τηλεχειριστήρια που κάνουν παρεμβολή στο κεντρικό κλείδωμα του οχήματος. Τα ενεργοποιούν τη στιγμή που οι παθόντες αποβιβάζονταν από τα οχήματά τους, ώστε αυτά να παραμείνουν ανασφάλιστα. Έτσι ο οδηγός έχει την εντύπωση ότι έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο, ενώ στην πραγματικότητα οι πόρτες είναι ξεκλείδωτες.

Για αυτό ακόμη και στην πιο σύντομη στάση, πριν απομακρυνθείτε θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι όλες οι πόρτες του οχήματός σας είναι κλειδωμένες.

Συμβουλές της ΕΛΑΣ στους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία δίνει συμβουλές στους οδηγούς, για να αποτρέψουν την κλοπή ή διάρρηξη των οχημάτων τους.