Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCAR

Μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο πληρωμής - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

Στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 για όλα τα οχήματα. Η εκτύπωση εντύπου πληρωμής είναι απλή και μπορεί να γίνει και χωρίς κωδικούς taxisnet. Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές των τελών κυκλοφορίας δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος δεν θα δοθεί παράταση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2025. Τα πρόστιμα για όσους χάσουν την προθεσμία είναι κλιμακωτά: