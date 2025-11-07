Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών οι πρώτες κλήσεις θα φθάσουν στην ψηφιακή θυρίδα των παραβατών μέσα στον Νοέμβριο.

Στη διαδικασία εκπαίδευσης του αλγόριθμου ώστε να μην αποστέλλονται λάθος κλήσεις, βρίσκεται αυτή την περίοδο το σύστημα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εντός του Νοεμβρίου θα φθάσουν στις θυρίδες των πολιτών στο my.gov.gr οι πρώτες κλήσεις.

Το δίκτυο καμερών θα συνδεθεί με το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εντοπισμού και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων, το οποίο εγκαθίσταται και φιλοξενείται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι 8 παραβάσεις που θα καταγράφουν οι κάμερες ΑΙ

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξής κατηγορίες παραβάσεων: