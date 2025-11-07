Κάμερες στους δρόμους: Αυτές είναι οι 8 παραβάσεις που θα καταγράφουν
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών οι πρώτες κλήσεις θα φθάσουν στην ψηφιακή θυρίδα των παραβατών μέσα στον Νοέμβριο.
Στη διαδικασία εκπαίδευσης του αλγόριθμου ώστε να μην αποστέλλονται λάθος κλήσεις, βρίσκεται αυτή την περίοδο το σύστημα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
Όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εντός του Νοεμβρίου θα φθάσουν στις θυρίδες των πολιτών στο my.gov.gr οι πρώτες κλήσεις.
Το δίκτυο καμερών θα συνδεθεί με το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εντοπισμού και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων, το οποίο εγκαθίσταται και φιλοξενείται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι 8 παραβάσεις που θα καταγράφουν οι κάμερες ΑΙ
Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξής κατηγορίες παραβάσεων:
- Yπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας του άρθρου 24 του Κ.Ο.Κ.,
- Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ.,
- Παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος του άρθρου 38 του Κ.Ο.Κ.,
- Χρήση κινητού εν κινήσει της παρ. 2 του άρθρου 17 και της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ.,
- Μη χρήση ζώνης και μη χρήση προστατευτικού κράνους των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Κ.Ο.Κ.,
- Παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο των άρθρων 8 και 55 του Κ.Ο.Κ.,
- Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ.,
- Παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ.