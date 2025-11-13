Ο Όμιλος Άβαξ ολοκληρώνει στα τέλη Νοεμβρίου το τμήμα από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας.

Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο με τις καιρικές συνθήκες, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα γίνουν τα εγκαίνια του τμήματος 10 χλμ. Μιντιλόγλι - Αλισσός Αχαΐας που απομένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου. Τα 65 χλμ. από τον Αλισσό έως τον Πύργο είχαν δοθεί στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου 2025.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Όμιλος ΑΒΑΞ αποτυπώνεται ότι οι εργασίες έχουν εισέλθει στην τελική ευθεία για την παράδοση του δρόμου στο τέλος του μήνα, αποστολή στην οποία επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους, οι περίπου 450 εργαζόμενοι και συνεργάτες του Ομίλου.

Η πρόοδος του τελευταίου τετραμήνου είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο λόγω της πολυπλοκότητας του έργου (ο νέος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται πάνω στην υπάρχουσα χάραξη) αλλά και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν στην περιοχή από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου.