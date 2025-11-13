Μετά την αναδιάρθρωση στον όμιλο Pierer Mobility, η CFMOTO δείχνει έτοιμη να γίνει ο νέος «παίκτης» στο MotoGP.

Η CFMOTO, ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κατασκευαστές μοτοσικλετών της Κίνας, φαίνεται έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα: να αναλάβει το project του MotoGP της KTM από το 2026, δίνοντας νέα διάσταση στη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, η CFMOTO έχει εκφράσει επίσημα ενδιαφέρον να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της αγωνιστικής ομάδας που σήμερα λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Pierer Mobility AG, του ομίλου που περιλαμβάνει τις KTM, Husqvarna και GasGas.

Η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις εξελίξεις που καλύψαμε στο Gmotion, με τη Bajaj Auto να αποκτά αυξημένη επιρροή στον όμιλο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την KTM. Η είσοδος της CFMOTO στο προσκήνιο μοιάζει να είναι το επόμενο βήμα σε αυτήν τη διαδικασία ανακατανομής δυνάμεων ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Ασιάτες εταίρους.

Η κινεζική εταιρεία, που ήδη συνεργάζεται στενά με την KTM στην παραγωγή και εξέλιξη μοντέλων μικρού και μεσαίου κυβισμού, έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει σε ερευνητικά και αγωνιστικά προγράμματα στην Ευρώπη. Το 2024 μπήκε επίσημα στο Moto2 με την ομάδα Aspar, κατακτώντας εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενώ πλέον στοχεύει να ανέβει στο κορυφαίο επίπεδο του MotoGP.

Από τις μοτοσικλέτες δρόμου στην κορυφή των αγώνων

Η CFMOTO θεωρείται ο πιο «δυτικοποιημένος» κατασκευαστής της Κίνας. Διαθέτει εργοστάσια σε Κίνα, Ευρώπη και Ταϊλάνδη, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μεγάλες ευρωπαϊκές φίρμες στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Με την KTM να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην εμπορική της πλευρά και με το κόστος συμμετοχής στο MotoGP να παραμένει τεράστιο, μια τέτοια μεταβίβαση θα έδινε στη CFMOTO την είσοδο που αναζητούσε στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή δεν θα σημάνει την αποχώρηση της KTM, αλλά τη μεταβίβαση της αγωνιστικής ομάδας υπό νέο ιδιοκτησιακό και οικονομικό σχήμα, με την CFMOTO να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης και της τεχνικής υποστήριξης. Αν ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που κινεζική εταιρεία αποκτά επίσημη παρουσία στο MotoGP σε αυτό το επίπεδο - ένα γεγονός που θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για τη διοργάνωση.