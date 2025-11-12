Η αυστριακή ομάδα αναμένεται να κάνει διπλή παρουσίαση την επόμενη αγωνιστική χρονιά της Formula 1, η οποία θα γίνει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Μπορεί να απομένουν μόλις τρεις αγώνες για το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1, όμως ήδη γνωρίζουμε την ημερομηνία παρουσίασης δύο ομάδων για το 2026. Η Red Bull επιβεβαίωσε ότι οι νέες εμφανίσεις των Red Bull Racing και Racing Bulls για τη σεζόν 2026 θα παρουσιαστούν στις 15 Ιανουαρίου στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, την έδρα της Ford.

Η επιλογή της τοποθεσίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η χρονιά του 2026 σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας με τη Honda και την αρχή μιας νέας εποχής για την ομάδα του Μίλτον Κινς, με τις Red Bull Ford Powertrains να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους. Η νέα μονάδα ισχύος θα εξοπλίζει τόσο το επόμενο μονοθέσιο RB22, όσο και το νέο project της Racing Bulls, εγκαινιάζοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τον αυστριακό οργανισμό.

Νέα εποχή για την F1 και τη Red Bull Ford Powertrains

Από το 2026, η Formula 1 εισέρχεται σε μια τεχνολογική «επανάσταση», καθώς οι κινητήρες θα διαθέτουν 50% θερμική και 50% ηλεκτρική ισχύ, κάτι που αλλάζει ριζικά την ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και βιωσιμότητα. Η νέα γενιά κινητήρων δεν θα αλλάξουν μόνο τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά θα έχουν άμεση επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί μάχονται στην πίστα.

Ο επικεφαλής και CEO της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, χαρακτήρισε την έναρξη της συνεργασίας με τη Ford ως ένα ορόσημο για το μέλλον της ομάδας:

«Η έναρξη της εποχής Red Bull Ford Powertrains δεν είναι απλώς ένα βήμα προς το μέλλον – είναι μια ισχυρή δήλωση για το τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η κορυφαία μηχανολογία, η καινοτομία και το πάθος ενώνονται. Η ενέργεια, η ακρίβεια και η κλίμακα πίσω από αυτό το project είναι πραγματικά εμπνευστικές. Είναι το αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας δύο τεράστιων ονομάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και ανυπομονούμε να ανοίξουμε αυτό το νέο κεφάλαιο με τον ίδιο επαγγελματισμό και την αριστεία που χαρακτηρίζουν τόσο τη Ford όσο και τη Red Bull», ανέφερε ο Γάλλος.

Ford: Η F1 ως “εργαστήριο” για την τεχνολογία του μέλλοντος

Από την πλευρά της Ford, η νέα συνεργασία δεν στοχεύει μόνο στην επιτυχία στις πίστες, αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα οχήματα δρόμου της εταιρείας. Ο πρόεδρος της Ford Motor Company, Τζιμ Φάρλεϊ, εξήγησε:

«Από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την επιστροφή μας στη F1 με τη Red Bull, η ομάδα της Ford εργάζεται μέρα και νύχτα για να είναι έτοιμη για το 2026. Όμως αυτό το project είναι κάτι πολύ περισσότερο από αγώνες. Πρόκειται για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσα μαθαίνουμε από τη Formula 1 για να βελτιώσουμε τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά μας για τους πελάτες μας. Όσα θα αναπτύξουμε μαζί με τη Red Bull θα καθορίσουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος – και αυτό είναι που με ενθουσιάζει περισσότερο».

Αντίστροφη μέτρηση για το 2026

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές σασί και κινητήρων σημαίνουν ότι οι ομάδες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να ετοιμάσουν τα μονοθέσιά τους.

Το πρώτο χειμερινό τεστ για το 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 26–30 Ιανουαρίου. Όμως ήδη θεωρείται απίθανο οι ομάδες στις παρουσιάσεις τους να έχουν τα πραγματικά μονοθέσια, τα οποία αναμένεται να τα δούμε πρώτη φορά στην πίστα.