Yadea Velax: Ηλεκτρικό και επαναστατικό

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών δίκυκλων στον πλανήτη παρουσιάζει ένα νέο scooter που συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φόρτισης.

Επιστρέφοντας στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο για όγδοη φορά, η Yadea παρουσίασε την τελευταία της πρόοδο στην τεχνολογία απόδοσης και ενέργειας των ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη σειρά προϊόντων παράλληλα με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φόρτισης. Οι καινοτομίες που παρουσιάστηκαν υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Yadea για την προώθηση των βιώσιμων μετακινήσεων παγκοσμίως.

Το Yadea Velax είναι ένα ηλεκτρικό scooter υψηλής απόδοσης, με αξιοσημείωτα γρήγορη φόρτιση που αναπληρώνει την μπαταρία της έως και 80% σε μόλις 20 λεπτά. Η έκδοση Velax U τροφοδοτείται από δύο αφαιρούμενες μπαταρίες λιθίου 74V28Ah ATL, προσφέροντας αυτονομία έως και 110 χλμ. Ο κινητήρας 3000W (με μέγιστη ισχύ 4900W και ροπή 176Nm) παρέχει άμεση επιτάχυνση με ακαριαία απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Η απόδοση βελτιστοποιείται μέσω της λειτουργίας ECO με αναγεννητική πέδηση, ενώ ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας με πάνω από 40 προστασίες BMS εγγυάται τόσο την αξιοπιστία όσο και την ασφάλεια του αναβάτη.

Πέρα από τη βασική του απόδοση, το Velax έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης με εκλεπτυσμένη άνεση και έξυπνη συνδεσιμότητα. Το μοντέλο έχει υποβληθεί σε εκτεταμένο συντονισμό και πάνω από ένα εκατομμύριο δοκιμές κραδασμών για να εγγυηθεί μια σταθερή και άνετη οδήγηση, ενώ ο σίγουρος έλεγχος εξασφαλίζεται από ένα ισχυρό σύστημα πέδησης με δισκόφρενα 220mm με συνδυασμένη λειτουργία CBS. Επιπλέον, η εμπειρία οδήγησης ενισχύεται από μια σειρά έξυπνων λειτουργιών. Οι χρήστες μπορούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση μέσω Bluetooth ή της εφαρμογής Yadea APP, η οποία επιτρέπει την κοινή χρήση κλειδιών με έως και πέντε εξουσιοδοτημένους χρήστες, προσφέροντας πρακτική ευκολία για οικογένειες.

Υποστηρίζοντας την ομαλή εμπειρία οδήγησης και παρατείνοντας την αυτονομία ταξιδιού, η Yadea εισάγει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φόρτισης. Αυτό το δίκτυο εξασφαλίζει βολικές, αποδοτικές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για κάθε σενάριο, που περιλαμβάνουν οικιακούς ταχυφορτιστές, ηλιακά συστήματα με βάση το νάτριο, σταθμούς φόρτισης κοινότητας και σημεία ανταλλαγής μπαταριών.

Ακρογωνιαίος λίθος αυτού του οικοσυστήματος είναι η μπαταρία νατρίου, σχεδιασμένη για εξαιρετική μακροζωία με πάνω από 1.500 κύκλους φόρτισης. Η μπαταρία υποστηρίζει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση 1,5C και προσφέρει αξιόπιστη αυτονομία άνω των 100χλμ., διατηρώντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και -20°C. Αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική πρόοδο στον συνδυασμό ασφάλειας, αντοχής και οικολογικής φιλικότητας, η Yadea σχεδιάζει να κάνει αυτήν την πράσινη τεχνολογία προσβάσιμη σε περισσότερους αναβάτες παγκοσμίως, επεκτείνοντας τη σειρά μοντέλων που τροφοδοτούνται με νάτριο.

Η όγδοη εμφάνιση της Yadea στην EICMA υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην παγκόσμια αγορά και τη συνεπή προσπάθειά της για τεχνολογική καινοτομία. Αυτή η αφοσίωση αποδεικνύεται περαιτέρω από τη στρατηγική επέκταση της μάρκας στην Ευρώπη, με νέα καταστήματα που έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν σε πόλεις όπως το Μιλάνο, η Ζυρίχη, το Λονδίνο και η Βουδαπέστη. Αυτές οι εξελίξεις ευθυγραμμίζονται με τη βασική αποστολή της Yadea, η οποία είναι να προσφέρει ένα υπέροχο ταξίδι στους χρήστες παγκοσμίως, το οποίο βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία για την αυξανόμενη διεθνή βάση χρηστών της.



