Ο Αυστραλός της McLaren παραμένει αισιόδοξος για τη μάχη του τίτλου, παρά την έξοδο στο Sprint και την απώλεια βαθμών στο Ίντερλαγκος.

Παρά το δύσκολο Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία, ο Όσκαρ Πιάστρι δεν δείχνει διατεθειμένος να παραδώσει τα όπλα στη μάχη του φετινού τίτλου της Formula 1. Ο οδηγός της McLaren, που μετά το Sprint του Σαββάτου βρίσκεται πλέον εννέα βαθμούς πίσω από τον ομόσταυλό του Λάντο Νόρις, παραδέχτηκε ότι οι τελευταίοι αγώνες δεν κύλησαν όπως θα ήθελε, ωστόσο τονίζει πως διατηρεί την πίστη του στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

«Νομίζω ότι στο Όστιν και στο Μεξικό υπήρχαν ξεκάθαρα κάποια πράγματα που έπρεπε να μάθω και απλώς ορισμένα στοιχεία με τα οποία δεν ένιωθα φυσικά άνετα και έπρεπε να προσαρμοστώ», είπε ο Αυστραλός, ο οποίος έχασε σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία τους τελευταίους αγώνες.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά χθες, τα πράγματα έμοιαζαν πολύ πιο φυσιολογικά. Από τον πρώτο γύρο των δοκιμών ένιωσα άνετα, οι χρόνοι έρχονταν εύκολα. Σήμερα ήταν λίγο πιο δύσκολο λόγω των συνθηκών και της προσπάθειας να βγάλουμε τα πάντα από το μονοθέσιο, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχαν τα ίδια προβλήματα αυτό το Σαββατοκύριακο».

Παρά την έξοδο που είχε στον αγώνα Sprint, ο Πιάστρι δήλωσε ότι η αυτοπεποίθησή του παραμένει υψηλή: «Εξακολουθώ να έχω την πίστη ότι μπορώ να βγω και να κερδίσω αγώνες και να κερδίσω το πρωτάθλημα, αλλά προφανώς αυτήν τη στιγμή τα πράγματα δεν έρχονται τόσο εύκολα όσο θα ήθελα».

Αναφερόμενος στο ατύχημά του στη Στροφή 3 του Ίντερλαγκος, ο Πιάστρι εξήγησε τι συνέβη: «Χρησιμοποίησα το κερμπ λίγο στον γύρο πριν και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Κοιτώντας πίσω, μερικοί οδηγοί μπροστά μου το πάτησαν επίσης και πιθανώς άφησαν λίγο περισσότερο νερό στο σημείο που πήγα. Ίσως να μην έπρεπε να είμαι πάνω στο κερμπ εξαρχής, αλλά η πίστα βρισκόταν σε διαφορετική κατάσταση από τον γύρο πριν και, ξεκάθαρα, δεν ήμουν ο μόνος που πιάστηκε απροετοίμαστος. Ίσως να μην έπρεπε να είμαι πάνω στο κερμπ, αλλά είναι λίγο άτυχο που οι συνέπειες ήταν τόσο μεγάλες».

Στις κατατακτήριες δοκιμές στο Ιντερλάγκος, ο Πιάστρι εξασφάλισε την 3η θέση στην εκκίνηση του αγώνα, πίσω από τους Λάντο Νόρις και Κίμι Αντονέλι.