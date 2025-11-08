WRC - Ράλλυ Ιαπωνίας: Ο Οζιέ έκανε αποφασιστικό βήμα για τη νίκη (vid)
O Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του Έλφιν Έβανς.
Κερδίζοντας τις τρεις τελευταίες ειδικές διαδρομές του Σαββάτου στο Ράλλυ Ιαπωνίας, ο Σεμπαστιάν Οζιέ αύξησε τη διαφορά του από τον Έλφιν Έβανς στα 6,5 δευτερόλεπτα. Οι δύο οδηγοί της Toyota Gazoo Racing είναι - όπως όλα δείχνουν - αυτοί που θα παλέψουν την Κυριακή για τη νίκη στον αγώνα αλλά και για το βαθμολογικό αβαντάζ με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση του φετινού WRC.
Leading the way after Saturday 👊#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/DGuK8iJoCe— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 8, 2025
Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης είναι ο Αντριάν Φουρμό της Hyundai Motorsport, στα 23,6 δλ. από την κορυφή.
Our man in P3 recaps an impressive day on the stages. 🎙️#RallyJapan #WRC pic.twitter.com/taSDXUygcw— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) November 8, 2025
Το Ράλλυ Ιαπωνίας ολοκληρώνεται την Κυριακή με 6 ειδικές διαδρομές.
@Photo credits: Toyota Gazoo Racing WR