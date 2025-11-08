O Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του Έλφιν Έβανς.

Κερδίζοντας τις τρεις τελευταίες ειδικές διαδρομές του Σαββάτου στο Ράλλυ Ιαπωνίας, ο Σεμπαστιάν Οζιέ αύξησε τη διαφορά του από τον Έλφιν Έβανς στα 6,5 δευτερόλεπτα. Οι δύο οδηγοί της Toyota Gazoo Racing είναι - όπως όλα δείχνουν - αυτοί που θα παλέψουν την Κυριακή για τη νίκη στον αγώνα αλλά και για το βαθμολογικό αβαντάζ με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση του φετινού WRC.

Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης είναι ο Αντριάν Φουρμό της Hyundai Motorsport, στα 23,6 δλ. από την κορυφή.

Το Ράλλυ Ιαπωνίας ολοκληρώνεται την Κυριακή με 6 ειδικές διαδρομές.