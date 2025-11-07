Παπαστεργίου για τα πρόστιμα του ΚΟΚ: «Η αυτοδιοίκηση θα λάβει πολλαπλάσια έσοδα»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσπάθησε να κάμψει τις αντιδράσεις των Δημάρχων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.

Σε «αγκάθι» στις σχέσεις της κυβέρνησης με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έχει αναδειχθεί η αλλαγή στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των ποσών από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα ποσά θα εισπράττονται ως «έσοδο σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού με την ονομασία "Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας και Πρόστιμα για Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ."».

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι έτσι θα αφαιρεθούν ετησίως περίπου 100 εκατ. ευρώ, τα οποία οι Δήμοι έχουν ανάγκη για έργα οδικής ασφάλειας και άλλες δράσεις. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου τονίζει ότι με το νέο σύστημα καταγραφής και βεβαίωσης τροχαίων παραβάσεων δεν θα μειωθούν τα έσοδα των Δήμων.

«Σκοπός δεν είναι να πάρουμε οποιοδήποτε πόρο και αρμοδιότητα των Δήμων. Μέσα από τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, η Αυτοδιοίκηση θα λάβει πολλαπλάσια έσοδα», είπε ο Υπουργός Ψηφιακής κατά την ομιλία του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό διότι σύμφωνα με το Υπουργείο, το σύστημα αυτοματοποιεί πλήρως την καταγραφή των παραβάσεων, την αποστολή των κλήσεων και την είσπραξη των προστίμων μέσω κεντρικών μηχανισμών, ενώ τα έσοδα αποδίδονται στους Δήμους με διαφάνεια και σταθερότητα», ε