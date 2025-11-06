Renault Twingo E-Tech Electric: Η επιστροφή ενός συμβόλου (vid)

Η Renault αναβιώνει το Twingo ως ένα προσιτό, πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, συνδυάζοντας ρετρό σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και υποσχόμενη «ηλεκτροκίνηση για όλους».

Το πρώτο Renault Twingo του 1992 άλλαξε ριζικά το πώς αντιλαμβανόμαστε τα αυτοκίνητα πόλης. Ήταν πρωτότυπο, χαρούμενο, λειτουργικό και προσιτό – ένα σύμβολο ελευθερίας για μια ολόκληρη γενιά. Σήμερα, πάνω από τρεις δεκαετίες μετά, το νέο Twingo E-Tech Electric επιστρέφει για να εκφράσει την ίδια φιλοσοφία στην ηλεκτρική εποχή.

Η Renault στοχεύει να αναβιώσει όχι απλώς ένα μοντέλο, αλλά ολόκληρη την κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, η οποία έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου κόστους ανάπτυξης και των αυστηρότερων κανονισμών.

«Το νέο Twingo είναι ένα στοίχημα για το μέλλον της αστικής κινητικότητας», δήλωσε ο Fabrice Cambolive, CEO της Renault. «Είναι ταυτόχρονα φόρος τιμής στο παρελθόν και άλμα προς το μέλλον».

Η Renault σχεδίασε το νέο Twingo γύρω από τρεις βασικούς στόχους:

Προσιτή ηλεκτροκίνηση με τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 ευρώ προ επιδοτήσεων,

Ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντος – μόλις δύο χρόνια από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή,

Διατήρηση της παραγωγής στην Ευρώπη, με το εργοστάσιο του Novo Mesto στη Σλοβενία να αναλαμβάνει τη συναρμολόγηση.

Το Twingo είναι το πρώτο μοντέλο του προγράμματος “Leap 100” της Renault, το οποίο στοχεύει σε ανάπτυξη νέων αυτοκινήτων μέσα σε 100 εβδομάδες – χρόνο ρεκόρ για τη βιομηχανία. Για να το πετύχει, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με το τεχνολογικό της κέντρο Ampere στη Γαλλία και το R&D hub ACDC στη Σανγκάη, μειώνοντας το κόστος και απλοποιώντας τις διαδικασίες. Η παραγωγή παραμένει ευρωπαϊκή, με το 75% των πελατών να βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των 1.000 χλμ. από το εργοστάσιο, μειώνοντας έτσι κόστος και εκπομπές CO₂.

Σχεδίαση: Από το παρελθόν στο αύριο

Το Twingo E-Tech Electric δεν κρύβει την καταγωγή του: ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να χαμογελάς. Οι σχεδιαστές της Renault διατήρησαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρωτότυπου μοντέλου – τα μεγάλα στρογγυλά φώτα, τη “χαμογελαστή” μάσκα και τις καμπύλες γραμμές – σε μια πιο ώριμη, αεροδυναμικά βελτιωμένη μορφή.

Με μήκος 3,79 μ. και μεταξόνιο 2,49 μ., προσφέρει αυξημένο χώρο σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι τροχοί 16 ή 18 ιντσών έχουν τοποθετηθεί στις άκρες του αμαξώματος για καλύτερη ευστάθεια. Τα χρώματα παίζουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο: Absolute Red, Absolute Green, Mango Yellow και Starry Black, όλες αποχρώσεις που δίνουν χαρακτήρα και ενέργεια στο μικρό Renault.

Το Twingo E-Tech Electric σχεδιάστηκε από την αρχή για ηλεκτροκίνηση και αυτό φαίνεται: κοντοί πρόβολοι, μεγάλο μεταξόνιο, επιφάνειες που μειώνουν την αντίσταση του αέρα και καθαρές, στρογγυλεμένες φόρμες που θυμίζουν τη χαρούμενη, «ανθρωποκεντρική» αισθητική της δεκαετίας του ’90.

Εσωτερικό: Μικρό έξω, ευρύχωρο μέσα

Η καμπίνα του νέου Twingo είναι ένα μείγμα ρετρό και τεχνολογίας. Το ταμπλό έχει κυλινδρική σχεδίαση με το χαρακτηριστικό κόκκινο κουμπί των αλάρμ να επιστρέφει, ενώ τα χρώματα του αμαξώματος επαναλαμβάνονται στο εσωτερικό. Οι πίσω συρόμενες ανεξάρτητες θέσεις είναι στάνταρ, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού διπλώνει πλήρως, προσφέροντας χωρητικότητα έως 1.000 λίτρα. Το Twingo ακολουθεί την παράδοση της Renault στην εκμετάλλευση χώρων. Παρότι οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν περιορισμένες, το Twingo προσφέρει εσωτερικό χώρο ανάλογο με εκείνον ενός μεγαλύτερου supermini.

Το εσωτερικό ζωντανεύει με διπλή οθόνη 7” + 10”, που συνδυάζει πίνακα οργάνων και multimedia, με OpenR Link και Google built-in – μια πρωτιά για την κατηγορία. Ο ήχος έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre, ενώ το ψηφιακό avatar Reno λειτουργεί ως έξυπνος βοηθός οδηγού και φόρτισης.

Το OpenR Link με Google Maps, Assistant και Play Store κάνει το Twingo το πιο “έξυπνο” μικρό ηλεκτρικό της αγοράς.

Διαθέτει περισσότερες από 100 εφαρμογές, δύο θύρες USB-C, λειτουργία One Pedal Driving και πλήρη συμβατότητα με Android Auto/Apple CarPlay.

Η εφαρμογή My Renault επιτρέπει εξ αποστάσεως έλεγχο της φόρτισης, της θέρμανσης και του κλιματισμού, ενώ το Mobilize Charge Pass δίνει πρόσβαση σε πάνω από 1 εκατομμύριο σταθμούς φόρτισης στην Ευρώπη.

Κινητήριο σύνολο: Ηλεκτρική απλότητα

Το νέο Twingo E-Tech Electric κινείται από έναν συμπαγή ηλεκτροκινητήρα 60 kW (82 ίππων), ειδικά ρυθμισμένο για το αστικό περιβάλλον. Με βάρος περίπου 1.200 κιλά, το μικρό Renault δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω: επιταχύνει από 0-50 km/h σε μόλις 3,85 δευτερόλεπτα, προσφέροντας την άμεση απόκριση που κάνει την ηλεκτροκίνηση απολαυστική στην καθημερινή μετακίνηση.

Η μπαταρία 27,5 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) χρησιμοποιεί τεχνολογία LFP, επιλογή που εξασφαλίζει ιδανική σχέση κόστους και αυτονομίας για αυτοκίνητο πόλης. Παρότι η ενεργειακή της πυκνότητα είναι χαμηλότερη από εκείνη των μπαταριών NMC, το χαμηλό βάρος και η αρχιτεκτονική cell-to-pack επιτρέπουν υψηλή αποδοτικότητα και 20% χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Η αυτονομία φτάνει έως 263 χλμ. (WLTP), που είναι επαρκή για κάθε είδους καθημερινή χρήση, δεδομένου ότι ο μέσος Ευρωπαίος οδηγός διανύει περίπου 35 χλμ. την ημέρα.

Η φόρτιση γίνεται μέσω ενσωματωμένου φορτιστή 6,6 kW AC, που γεμίζει τη μπαταρία από 10% έως 100% σε 4 ώρες και 15 λεπτά. Για όσους θέλουν περισσότερη ευελιξία, η Renault προσφέρει το προαιρετικό πακέτο “Advanced Charge”, με 11 kW AC και 50 kW DC ταχυφόρτιση. Στην πρώτη περίπτωση, η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή DC το 10-80% χρειάζεται μόλις 30 λεπτά.

Ένα Twingo για τη νέα ηλεκτρική εποχή

Το Renault Twingo E-Tech Electric δεν έρχεται απλώς να αναβιώσει ένα όνομα – έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του μικρού αυτοκινήτου πόλης. Είναι ευέλικτο, οικονομικό, τεχνολογικά ώριμο και βαθιά συνδεδεμένο με το πνεύμα της Renault: να προσφέρει καινοτομία για όλους.

Αν το αρχικό Twingo του 1993 συμβόλιζε την ελευθερία της πόλης, το νέο ηλεκτρικό Twingo του 2026 μοιάζει έτοιμο να συμβολίσει κάτι ακόμα μεγαλύτερο: την ελευθερία από το βενζινάδικο.