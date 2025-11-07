Renault Captur: Νέος κινητήρας 115 ίππων, ποιον αντικαθιστά

Κώστας Μπιτσικώκος
Renault Captur: Νέος κινητήρας 115 ίππων, ποιον αντικαθιστά
O νέος κινητήρας διαθέτει turbo και συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.

Πέρα από το λανσάρισμα νέων μοντέλων, όπως το ηλεκτρικό Twingo των 20.000 ευρώ, η Renault αναβαθμίζει και την υπόλοιπη γκάμα της, με νέους κινητήρες. Για το Captur θα είναι διαθέσιμος ο νέος TCe 115, ένας τρικύλινδρος turbo 1.000 κ.εκ. o οποίος αποδίδει 115 ίππους και 190 Nm ροπής.

Ως ο νέος βασικός κινητήρας στο Captur, αντικαθιστά τον TCe 90, προσφέροντας περισσότερη δύναμη, καλύτερες επιδόσεις και πιο άνετο ταξίδι. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις εκπέμπει στο περιβάλλον 130 gr. CO2 ανά χλμ.

@Photo credits: Renault Group

