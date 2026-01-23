Η βρετανική ομάδα θα διατηρήσει την ίδια φιλοσοφία στη φετινή αγωνιστική σεζόν όσον αφορά τη διαχείριση των δύο οδηγών της.

Η McLaren Racing επιβεβαίωσε πως δεν θα ορίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, ως τον νούμερο ένα οδηγό της στη φετινή σεζόν της Formula 1. O Βρετανός δεν θα έχει ευνοϊκή μεταχείριση, με την ομάδα του Ουόκινγκ να διατηρεί αμετάβλητη τη φιλοσοφία με την οποία διαχειρίζεται τις μάχες μεταξύ των οδηγών της.

Οι συγκεκριμένοι κανόνες, που ρύθμιζαν τον τρόπο με τον οποίο οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι αγωνίζονταν μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, αποτέλεσαν επανειλημμένα αντικείμενο συζήτησης.

Οι αρχές της McLaren δεν αλλάζουν

Μιλώντας στο περιθώριο των Autosport Awards του 2026, ο επικεφαλής της βρετανικής ομάδας, Αντρέα Στέλα, ξεκαθάρισε ότι, παρότι στη Formula 1 τίποτα δεν θεωρείται οριστικό, ο βασικός πυρήνας της προσέγγισης της McLaren παραμένει σταθερός.

«Στη Formula 1 δεν υπάρχει κάτι που να το βάζεις οριστικά στο συρτάρι. Πρέπει συνεχώς να εξελίσσεσαι, να επανεξετάζεις και να αναζητάς τρόπους να γίνεσαι καλύτερος».

Ο Στέλα ανέφερε ότι οι συζητήσεις με τους οδηγούς βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, ακόμη και μετά το τέλος της περσινής σεζόν, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι θεμελιώδεις αρχές έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό επικεφαλής, οι «papaya rules» δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο οδηγιών, αλλά αντανάκλαση της κουλτούρας της ομάδας: «Ακόμη και όσον αφορά τις αγωνιστικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε στη McLaren, μαζί με τον Λάντο και τον Όσκαρ, αυτό που επιβεβαιώνουμε – τόσο μετά τη σεζόν όσο και στις συζητήσεις που συνεχίζονται – είναι ότι οι αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και του αθλητικού πνεύματος είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αγωνιζόμαστε».

Περιθώρια βελτίωσης χωρίς αλλαγή φιλοσοφίας

Παρά τη σαφή πρόθεση διατήρησης του πλαισίου, ο Στέλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιμέρους προσαρμογών. Όπως ανέφερε, η ομάδα εξετάζει συνεχώς τρόπους ώστε οι διαδικασίες να γίνουν πιο απλές και πιο λειτουργικές, χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία.

«Υπάρχουν πάντα περιθώρια να κάνεις κάποια πράγματα καλύτερα ή πιο απλά, με λιγότερη πολυπλοκότητα για όλους. Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια ουσιαστική βελτίωση για το μέλλον».

Με αυτόν τον τρόπο, η McLaren ξεκαθαρίζει ότι μπαίνει στη νέα εποχή των κανονισμών του 2026 χωρίς πρόθεση να αλλάξει τη φιλοσοφία διαχείρισης των οδηγών της.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion