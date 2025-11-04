Renault Twingo E-Tech Electric: Το ηλεκτρικό των 20.000 ευρώ

Κώστας Μπιτσικώκος
Renault Twingo E-Tech Electric: Το ηλεκτρικό των 20.000 ευρώ
Οι πρώτες φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης της Renault που θα έρθει το 2026.

Κάποιοι φαίνεται πως δεν μπορούσαν να περιμένουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου Renault Twingo στις 6 Νοεμβρίου και αποφάσισαν να διαρρεύσουν στο διαδίκτυο τη νέα γενιά του αυτοκινήτου πόλης.

Όπως μαρτυρά το όνομά του, το Twingo E-Tech Electric εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα και έχει μηδενικούς ρύπους. Η σχεδίαση του αμαξώματος μήκους 3,79 μέτρων διατηρεί ρετρό στοιχεία από τις προηγούμενες γενιές του μοντέλου.

Το ηλεκτρικό Twingo είναι πεντάθυρο και τετραθέσιο, καθώς υπάρχουν δύο ξεχωριστά καθίσματα για τους πίσω επιβάτες, τα οποία είναι συρόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μοτέρ αποδίδει 82 ίππους και παίρνει ενέργεια από μικρή μπαταρία, χωρητικότητας μόλις 27,5 kWh. Η αυτονομία 260 χλμ. περιορίζει το χώρο... δράσης του Twingo E-Tech στο αστικό περιβάλλον.

Η τιμή του - με την κρατική επιδότηση - αναμένεται να είναι γύρω ή και κάτω από τις 20.000 ευρώ, ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικό απέναντι σε μοντέλα όπως το Hyundai Inster και το Leapmotor T03.

