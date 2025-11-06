Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει, με το MotoGP να επισκέπτεται την Πορτογαλία και την πίστα του Πορτιμάο.

Ο 21ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Πορτογαλίας το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου στην πίστα του Πορτιμάο.

Απομένουν δύο μόλις αγωνιστικά τριήμερα για την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς. Με βάση τι τι είδαμε στα προηγούμενα Grand Prix οι προβλέψεις είναι απαγορευτικές.

Γνωρίστε την πίστα

Η διαδρομή διαδέχθηκε το Εστορίλ το 2020 κι έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος. Έχει μήκος 4,59 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 9 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία της πίστας έχει μήκος 970 μέτρα. Οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των στροφών κάνουν το Πορτιμάο να ξεχωρίζει, καθώς οι κάμερες καταγράφουν εντυπωσιακά πλάνα.

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, οι αναβάτες αναμένεται να διανύσουν 12 γύρους. Η διάρκεια του Grand Prix της Κυριακής είναι 25 γύροι. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Πορτογαλίας για το MotoGP έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 5 στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν που οδηγούσε τότε για την Pramac Racing.

Back in Europe with plenty of hot headlines 🔥



A #MotoGP debut beckons, the #Moto2 title fight heats up and more - find out all you need to know! 👀#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/B8R99c1CVE November 5, 2025

H τηλεοπτική μετάδοση

Το Grand Prix Πορτογαλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 21ου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2025 στο gMotion by Gazzetta.

🦾 @88jorgemartin will be missed this weekend as he continues to recover from his injury so let's remember he conquered the rollercoaster one year ago! 🎢#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/lSzUb6jidR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2025

Πρόγραμμα MotoGP, Πορτογαλία σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

12:45-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

12:10-12:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

12:50-13:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

11:40-11:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας