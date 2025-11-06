Formula E Gen4: 800+ ίπποι, τετρακίνηση και μια νέα εποχή για τους «ηλεκτρικούς» αγώνες (vid)

Η νέα γενιά μονοθεσίων της Formula E ανεβάζει την ισχύ στα επίπεδα της Formula 2 και φιλοδοξεί να γίνει το πιο αποδοτικό και «road-relevant» αγωνιστικό στον κόσμο.

Η Formula E και η FIA παρουσίασαν επίσημα το νέο μονοθέσιο Gen4, που θα κάνει το ντεμπούτο του τη σεζόν 2026-2027 και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναβάθμιση στην ιστορία του θεσμού.

Με 600 kW ισχύος (πάνω από 800 ίππους), μόνιμη τετρακίνηση και ενεργό διαφορικό, το νέο ηλεκτρικό μονοθέσιο τοποθετείται πολύ κοντά -σε επιδόσεις- στη Formula 2, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τη σημερινή Gen3 Evo. Στην αγωνιστική διαμόρφωση η ισχύς θα φτάνει τα 450 kW (603 hp), ενώ η μέγιστη ισχύς θα φτάνει έως τους 815 ίππους στο «Attack Mode».

Πιο αποδοτικό από ποτέ

Σύμφωνα με τη Formula E, το Gen4 είναι το «πιο αποδοτικό και βιώσιμο αγωνιστικό μονοθέσιο στον κόσμο». Ο ηλεκτροκινητήρας αγγίζει σχεδόν 100% απόδοση, ανακτά έως και 40% της ενέργειας μέσω ανάκτησης, ενώ τα υλικά κατασκευής είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

Η αεροδυναμική του μπορεί να ρυθμίζεται: υψηλή κάθετη δύναμη για τις κατατακτήριες, χαμηλή αντίσταση για τον αγώνα, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι τροχοί και τα φαρδύτερα ελαστικά υπόσχονται περισσότερη πρόσφυση και καλύτερο θέαμα.

Μια κατηγορία που παλεύει να επαναπροσδιοριστεί

Παρά τη θεαματική τεχνολογική πρόοδο, η Formula E συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν Audi, BMW, Mercedes και πρόσφατα η McLaren, αφήνοντας το grid με 10 ομάδες αντί για τις 12 του 2021. Το νέο μονοθέσιο έρχεται να δώσει νέα ώθηση και να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον των κατασκευαστών.

«Το Gen4 έχει σχεδιαστεί για τους πρωτοπόρους του αύριο», δήλωσε ο συνιδρυτής της Formula E, Αλμπέρτο Λόνγκο. «Με 600 kW ισχύος και ενεργή τετρακίνηση, θα δοκιμάσει τους οδηγούς όσο ποτέ άλλοτε. Είναι ένα μονοθέσιο φτιαγμένο για πραγματικές μάχες ρόδα με ρόδα».

Από την πλευρά της FIA, ο τεχνικός υπεύθυνος Βενσάν Γκαγιαρντό σημείωσε: «Το Gen4 είναι το πιο εξελιγμένο μονοθέσιο Formula E μέχρι σήμερα. Πιο γρήγορο, πιο ισχυρό, αλλά και πιο κοντά από ποτέ στην τεχνολογία δρόμου που θα δούμε στα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής».