H Inchcape Hellas φέρνει στη χώρα μας την GAC AION, την μάρκα ηλεκτροκίνησης του GAC Group.

Μία ακόμα μάρκα από την Κίνα έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Η Inchcape Hellas, διανομέας των αυτοκινήτων Toyota και Lexus, εκπροσωπεί στη χώρα μας πλέον και την GAC AION, μάρκα ηλεκτρικών μοντέλων του κινεζικού ομίλου GAC Group.

Η έναρξη εμπορικής δραστηριότητας γίνεται με το AION V, ένα ηλεκτρικό C-SUV, μήκους 4,6 μέτρων. Ο ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων δίνει κίνηση στους εμπρός τροχούς και λαμβάνει ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 75,2 kWh. Η αυτονομία (WLTP) είναι έως 510 χλμ., ενώ η διαδικασία φόρτισης 10-80% σε ταχυφορτιστή 180 kW ολοκληρώνεται σε 24 λεπτά.

Θα ακολουθήσει την άνοιξη του 2025 το AION UT, ένα μικρό hatchback μήκους 4,27 μέτρων. Εδώ οι πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο ευρωπαϊκών προδιαγραφών δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Θα εφοδιάζεται πάντως με λιγότερο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μικρότερης χωρητικότητας μπαταρία, με την αυτονομία να πλησιάζει τα 400 χλμ.