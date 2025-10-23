Έρχεται στην Ελλάδα η GAC AION, από την αντιπροσωπεία της Toyota

Η Inchcape Hellas, διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά, φέρνει στη χώρα μας την GAC AION, τη μάρκα ηλεκτροκίνησης του Guangzhou Automobile Group (GAC Group).

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την εμπιστοσύνη που έχει χτίσει στην ελληνική αγορά τα 40 χρόνια παρουσίας της, η Inchcape Hellas προχωράει στην εκπροσώπηση ενός ακόμη κατασκευαστή, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμες τεχνολογίες και μάρκες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας στη χώρα μας.

Ποια είναι η GAC AION

GAC AION V.

Με περισσότερα από ΕΝΑ εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πωληθεί σε λιγότερο από 5 χρόνια, η GAC AION έχει καταγράψει μία από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες πορείες στον κλάδο παγκόσμια. Η φιλοσοφία της νέας μάρκας, “AION: AI always ON”, βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξής της, συνδυάζοντας καινοτομία, λειτουργικότητα, απόδοση και ποιότητα.

Τα πρώτα μοντέλα GAC AION στην Ελλάδα

Η πρώτη παρουσία της GAC AION στη χώρα μας θα ξεκινήσει με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία 510 km, ήδη από τη βασική του έκδοση, ταχύτατη φόρτιση 30%-80% σε μόλις 18 λεπτά και κορυφαία ασφάλεια με 5 αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP.

Ο εσωτερικός χώρος του GAC AION V είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και στοιχεία άνεσης, όπως θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.

Η άφιξη του GAC AION V θα ακολουθηθεί από το AION UT, το επόμενο μοντέλο της μάρκας, που θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

GAC AION UT

Για τη νέα αυτή δραστηριότητα της Inchcape Hellas, ο CEO & Managing Director της εταιρείας κ. Χέρμαν Ριντλ δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το GAC Group και η ένταξη της GAC AION στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελούν μια ακόμη στρατηγική επιλογή που εκφράζει με σαφήνεια το όραμά μας: να φέρουμε στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό.»

Χέρμαν Ριντλ, CEO & Managing Director Inchcape Hellas.



