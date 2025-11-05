Το μήκους 4,61 μέτρων Geely EX5 καλύπτεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χλμ) και 8 ετών για την μπαταρία.

Ακόμα πιο χαμηλή είναι η αρχική τιμή του Geely EX5, του ηλεκτρικού C-SUV που διατίθεται στη χώρα μας από την GEO Mobility Hellas.

Πλέον μπορεί να γίνει δικό σας με 28.990 ευρώ, με την τιμή να περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, την προωθητική ενέργεια Freedom Bonus του προγράμματος Freedom 100, καθώς και επιπλέον όφελος €1.000 αποκλειστικά για παραγγελίες της έκδοσης PRO. Εναλλακτικά μπορεί να αποκτηθεί με 0% επιτόκιο και 254 ευρώ/μήνα μέσω Freedom Finance.

Το ΕΧ5 εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων και 320 Nm ροπής (κινεί τους εμπρός τροχούς) και μπαταρία εκμεταλλεύσιμης χωρητικότητας 60,22 kWh. Ο κατασκευαστής αναφέρει ότι η μπαταρία AEGIS Short Blade έχει διάρκεια ζωής 1 εκατ. χλμ. ή 3.500 κύκλων φόρτισης. Φορτίζει σε ταχυφορτιστή DC έως 100 kW και σε wallbox AC έως 11 kW. Η αυτονομία που προσφέρει είναι έως 565 χλμ. σε αστικό κύκλο και έως 430 χλμ. σε μεικτό κύκλο. Η διαδικασία ταχυφόρτισης 30-80% διαρκεί 20 λεπτά.

Το μήκους 4,61 μέτρων Geely EX5 καλύπτεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χλμ), εγγύηση 8 ετών για την μπαταρία (ή 150.000 χλμ) και δωρεάν οδική βοήθεια επίσης για 6 έτη (για ορισμένες εξαιρέσεις η εγγύηση είναι έως 100.000 χλμ).