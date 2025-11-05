Το Skoda Kamiq προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με συστήματα όπως τα Travel Assist, Lane Assist και Front Assist.

Με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας, η Skoda γιορτάζει μία κορυφαία επέτειο με μια προνομιακή εμπορική πρόταση για το Kamiq, το compact SUV που έχει ως δυνατά σημεία την ευρυχωρία, την τεχνολογία και την πρακτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Kamiq διατίθεται από 20.950€* ή με 130 ευρώ τον μήνα και 0% επιτόκιο**.

Το Kamiq δίνει έμφαση στην άνεση και τις πρακτικές λύσεις. Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις (μήκος περίπου 4,25 μέτρα), το Kamiq προσφέρει εντυπωσιακή άνεση για την κατηγορία του, τόσο στους εμπρός όσο και στους πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα περίπου 400 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα 1.395 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Το Kamiq καταφέρνει να συνδυάσει το στιλ και την πρακτικότητα: η εξωτερική του εμφάνιση αποπνέει δυναμισμό χωρίς υπερβολές, ενώ το εσωτερικό του είναι πραγματικά ευρύχωρο και λειτουργικό για οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Το Skoda Kamiq προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με συστήματα όπως Travel Assist, Lane Assist και Front Assist, καθώς και έως εννέα αερόσακους. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι προηγμένες επιλογές συνδεσιμότητας — μεταξύ των οποίων και Phone Box με ασύρματη φόρτιση — υποστηρίζουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης. Ο αποδοτικός κινητήρας 1.0 TSI εξασφαλίζει ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας, με κατανάλωση από 5,4–5,6 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 122–126 g/km.

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες του προγράμματος και διαθεσιμότητα οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο Δίκτυο Συνεργατών Skoda.

* Η τιμή αφορά το Kamiq Essence 1.0 TSI 116PS, με όφελος προωθητικής ενέργειας για συγκεκριμένο ετοιμοπαράδοτο αριθμό αυτοκινήτων, με ισχύ έως και 31/12.

**Η πρόταση αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.