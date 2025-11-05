Ο επικεφαλής των μεταδόσεων της Formula 1, Ντιν Λοκ, κλήθηκε να απαντήσει στα επικριτικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται οι μάχες και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των Grand Prix.

Η συζήτηση γύρω από τον τρόπο που η Formula 1 προβάλει στην τηλεόραση τους αγώνες της φούντωσε μετά τα πρόσφατα παράπονα οδηγών και όχι μόνο. Η πιο πρόσφατη αφορμή ήταν ο αγώνας της Σιγκαπούρης, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ να ασκούν έντονη κριτική στις μεταδόσεις.

Σε εκείνον τον αγώνα υπήρξαν πολλά προσπεράσματα τα οποία έχασε ο σκηνοθέτης, με τα πιο σημαντικά να είναι η εντυπωσιακή κίνηση του Κίμι Αντονέλι στον Σαρλ Λεκλέρ για την 5η θέση και η προσπάθεια του Σάινθ να πάρει τη 10η θέση εκκινώντας 18ος.

Τα παράπονα του Αλόνσο

Στο GP Σιγκαπούρης, ο Αλόνσο αντέδρασε έντονα όταν μια αργή αλλαγή ελαστικών τον έριξε από την 8η στη 15η θέση. Όταν ο μηχανικός τού του είπε πως απομένουν 34 γύροι, ο Ισπανός απάντησε εκνευρισμένος:

«Αν μου μιλάς κάθε γύρο, θα αποσυνδέσω το ράδιο».

Το στιγμιότυπο μεταδόθηκε ζωντανά και έγινε viral, κάτι που ο Ισπανός της Aston Martin δεν εκτίμησε ιδιαίτερα. Μετά τον αγώνα σχολίασε: «Αφού εξασφαλίσαμε την pole position στη μετάδοση των ιδιωτικών ραδιοεπικοινωνιών, ας ρυθμίσουμε τώρα και την κύρια κάλυψη ώστε να μεταφέρει τη δράση στους φιλάθλους».

Η κριτική του συνεχίστηκε και δύο αγώνες αργότερα, στο GP Μεξικού, όπου διαμαρτυρήθηκε ότι αρκετοί οδηγοί έκοψαν την πρώτη στροφή χωρίς να τιμωρηθούν: «Ελπίζω να το δείξουν αυτό στη μετάδοση... Έδειξαν την πρώτη και τη δεύτερη στροφή; Γεια σας; Δεν το δείξατε;».

Το σχόλιό του, πάντως, δεν βγήκε ποτέ στον «αέρα».

Η διαφορετική προσέγγιση του Σάινθ

Ο Κάρλος Σάινθ είχε εκφράσει επίσης παράπονα μετά τη Σιγκαπούρη, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες επικεντρώνονται υπερβολικά σε διασημότητες και συντρόφους οδηγών, εις βάρος της δράσης στην πίστα.

Παρότι ο Ισπανός είχε πραγματοποιήσει πέντε προσπεράσεις, ελάχιστες προβλήθηκαν και η πορεία του από τη 18η θέση στη βαθμολογούμενη 10άδα έμεινε στο περιθώριο.

Η «σκληρή» απάντηση της F1

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο διευθυντής μεταδόσεων της Formula 1, Ντιν Λοκ τόνισε ότι η ομάδα του στη Μπίγκιν Χιλ έχει ξεκάθαρο στόχο: «Έχουμε την ευθύνη να διηγούμαστε την ιστορία με δίκαιο και ακριβή τρόπο. Δεν δημοσιεύουμε τίποτα που μπορεί να παραπλανήσει ή να εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι απίστευτος, αλλά δεν είμαστε το μικρόφωνό του».

Πρόσθεσε επίσης ότι η πρόθεση της Formula 1 είναι να φέρει τους θεατές πιο κοντά στη δράση, χωρίς όμως να αλλοιώνει την πραγματικότητα: «Θέλουμε να δείχνουμε ποιοι είναι πραγματικά οι οδηγοί μέσα στο cockpit, χωρίς υπερβολές ή δραματοποίηση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μερικές φορές οι οδηγοί ασκούν κριτική στην ομάδα τους χωρίς να γνωρίζουν όλα τα δεδομένα».

Ο Λοκ απάντησε ότι οι μεταδόσεις της F1 οφείλουν να παρουσιάζουν ολόκληρη την εμπειρία ενός Grand Prix: «Δείχνουμε πλάνα εκτός πίστας, αλλά ποτέ κατά τη διάρκεια δράσης. Η Formula 1 δεν είναι μόνο τα μονοθέσια είναι και οι φίλαθλοι, το grid, η ατμόσφαιρα. Κάθε πίστα έχει τη δική της “ψυχή”, και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στην οθόνη».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η F1 λαμβάνει περιορισμένα σχόλια από ομάδες και οδηγούς για το πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι μεταδόσεις, αλλά ο ίδιος φροντίζει να ενημερώνει προσωπικά τους πιλότους για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα των ραδιοεπικοινωνιών: «Πήγα σε συνάντηση των οδηγών για να τους εξηγήσω πώς φιλτράρουμε και προστατεύουμε το περιεχόμενο. Θέλουμε να αναδεικνύουμε πόσο εξαιρετικοί είναι ως αθλητές».

