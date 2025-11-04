Σαν Σήμερα: Ο Ράικονεν επέστρεψε στις νίκες και το έκανε με ένα επικό team radio (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Χαρά σε πολλούς του φίλους προκάλεσε πριν από 13 χρόνια ο «Iceman» της Formula 1, Κίμι Ράικονεν. Αυτή τη φορά ο Φινλανδός, οδηγούσε ένα μαύρο/χρυσό μονοθέσιο και χάρισε επίσης μοναδικές στιγμές μέσω team radio. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε πότε έγινε το 500ο Grand Prix στην ιστορία. Παράλληλα, δυναμική παρουσία στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία έχουν τόσο το MotoGP όσο και το WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, έλαβε χώρα το πρώτο Ράλλυ των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του νεοσύστατου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Νικητής ήταν ο Ουόλτερ Μπόις με ένα Toyota Corolla, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος -και μοναδικός μέχρι σήμερα- Καναδός που κέρδισε σε ράλλυ του παγκοσμίου.

Press on Regarless Rally, USA 1973 (via kronika rajdow) pic.twitter.com/zCAxzq9aoK December 10, 2020

Σαν σήμερα το 1984, ο Στιγκ Μπλόμκνιστ κέρδισε το Ράλλυ Ακτής Ελεφαντοστού, οδηγώντας για πρώτη φορά το ανανεωμένο Audi Quattro με το κοντό μεταξόνιο. Με τη νίκη αυτή κατέκτησε και τον μοναδικό του τίτλο στο WRC. Ο Σουηδός επικράτησε κατά 22 λεπτά του Φινλανδού πρωταθλητή Χάνου Μίκολα, ο οποίος οδήγησε το παλαιότερο μοντέλο του Quattro.

Σαν σήμερα το 1990, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix υπ’αριθμόν 500 στην ιστορία της F1, στην πίστα της Αδελαϊδας. Νικητής ήταν ο Νέλσον Πικέ με την Benetton, ο οποίος άφησε πίσω του τη Ferrari του Νάιτζελ Μάνσελ για 3,1 δευτερόλεπτα. Η τρίτη θέση κατέληξε στην έτερη Ferrari του Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 2007, ο Ντάνι Πεντρόσα ήταν ο νικητής του Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Ο Ισπανός της Honda επικράτησε του Αυστραλού Κέισι Στόνερ, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Αμερικανός Τζον Χόπκινς με τη Suzuki.

Σαν σήμερα το 2012, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, το οποίο έχει μείνει εύλογα στην ιστορία της F1. Νικητής ήταν ο Κίμι Ράικονεν, ο οποίος πήρε την πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του στην F1 και πρώτη για την ομάδα της Lotus F1. Επίσης, ο αγώνας έχει μείνει γνωστός για τις επικές ατάκες του «Iceman» στην ενδοεπικοινωνία του με την ομάδα. Την παράσταση έκλεψε επίσης ο Σεμπάστιαν Φέτελ που τερμάτισε στην τρίτη θέση, έχοντας εκκινήσει από το pit-lane λόγω αποκλεισμού του από τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων δοκιμών. Τέλος, ο Λιούις Χάμιλτον έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο, καθώς εγκατέλειψε –γι’ ακόμη μια φορά εκείνη τη σεζόν- όντας στην πρωτοπορία του αγώνα.

Σαν σήμερα το 2018, ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε την ένατη νίκη του στη σεζόν επικρατώντας στο Grand Prix Μαλαισίας για το MotoGP. Ο Ισπανός άφησε πίσω του τον αναβάτη της Suzuki και συμπατριώτη του, Άλεξ Ρινς, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γάλλος Ζοάν Ζαρκό με μια δορυφορική Yamaha.

Φωτογραφίες: Crystalracing/X