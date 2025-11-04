Παράλληλα η Ολυμπία Οδός έγινε «100% LED αυτοκινητόδρομος», εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 55%.

Στην αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων νατρίου με φώτα LED στον αυτοκινητόδρομο από την Ελευσίνα έως την Πάτρα, προχώρησε η Ολυμπία Οδός. Με την ολοκλήρωση του έργου είναι πλέον ένας 100% «LED αυτοκινητόδρομος», με την εξοικονόμηση ενέργειας να ξεπερνά το 55%.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου επαναχρωματίστηκε το εσωτερικό των σηράγγων με ένα καινοτόμο, υψηλής ανακλαστικότητας, φωτοκαταλυτικό χρώμα (Vitex FOS). Το συγκεκριμένο χρώμα ενισχύει τη διάχυση του φωτός στις σήραγγες, μειώνει την επικάθηση ρύπων διοξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) στους κλειστούς χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και συντελεί στη διάσπαση των συγκεκριμένων αέριων ρύπων. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή τέτοιας έκτασης στην Ελλάδα, καθώς καλύφθηκαν με το καινοτόμο υλικό πάνω από 125.000 τ.μ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα μέρος του ευρύτερου οδικού χάρτη της Ολυμπίας Οδού για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2030 και προστίθεται σε μία σειρά δράσεων που στοχεύουν σε πιο βιώσιμες υποδομές, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας όπως η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Συνολικά, αυτές οι πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ολυμπίας Οδού να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υποδομών που λειτουργεί.