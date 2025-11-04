Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: Τώρα πιο κοντά στην κατάκτηση της γης (vid)

Αυτή η μοτοσικλέτα σου γεννά επιθυμίες με αντικείμενο τη φυγή, την απόδραση, την εξερεύνηση και ο λόγος είναι απλός, τα έχει όλα.

Μόλις παρουσιάστηκε και η Yamaha μας εστειλε σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο και δημοσιεύουμε στη συνέχεια αυτούσιο. Εμείς θα τα πούμε εκτενέστερα όταν πάρουμε τη μοτοσικλέτα στα χέρια μας. Το νέο Ténéré 700 World Raid 2026 αποκτά εξαιρετικές αναβαθμίσεις, νέα κορυφαία εξαρτήματα και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Το ηλεκτρονικό γκάζι [Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T)], τα δύο προγράμματα ισχύος, η μονάδα IMU 6 αξόνων, το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με ευαισθησία ως προς την κλίση, το σύστημα ελέγχου ολίσθησης και το ABS προσθέτουν ευελιξία σε κάθε διαδρομή

Οι αναβαθμισμένες αναρτήσεις, το ισχυρό ατσάλινο πλαίσιο, το νέο σταμπιλιζατέρ τιμονιού και οι αναβαθμίσεις σε εργονομία, αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης και προσφέρουν καλύτερη αίσθηση και έλεγχο στην άσφαλτο και το χώμα

Νέα μονοκόμματη σέλα, ανασχεδιασμένο διπλό ρεζερβουάρ και νέα εξωτερική σχεδίαση που επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση

Η νέα μεγάλη οθόνη TFT, οι επανασχεδιασμένοι διακόπτες στο τιμόνι, το cruise control και ο περιοριστής ταχύτητας προσθέτουν άνεση στις μεγάλες αποστάσεις

Παραμένοντας πάντα η επιλογή των αναβατών που θέλουν να κάνουν τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά ταξίδια, η Ténéré 700 World Raid είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμα παραπέρα και το 2026 επιστρέφει με εξαιρετικές αναβαθμίσεις, νέα κορυφαία εξαρτήματα και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ανεβάζοντας την adventure-tourer μεγάλων αποστάσεων που γεννήθηκε στο Ντακάρ, σε νέα ύψη.

Ισχύς και έλεγχος

Η καρδιά κάθε μοτοσυκλέτας είναι ο κινητήρας και αυτός που κινεί την Ténéré 700 World Raid του 2026 είναι πραγματικά θρυλικός. Η νεότερη έκδοση του ευρέως αναγνωρισμένου 2-κύλινδρου κινητήρα CP2 689 κ.εκ. της Yamaha προσφέρει πλέον ακόμα πιο γραμμική και αξιοποιήσιμη ροπή και έλεγχο ακριβείας, γεγονός που την καθιστά ιδανική για περιπέτειες τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα. Ο κινητήρας έχει αναβαθμιστεί ώστε να πληρεί τις νεότερες προδιαγραφές Euro5+, αλλά αντί να μειωθεί η απόδοση, χάρη στην επανασχεδιασμένη εισαγωγή αέρα έχει ενισχυθεί η ροπή χαμηλά, για καλύτερη επιτάχυνση σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην εκτός δρόμου οδήγηση με χαμηλότερη ταχύτητα.

Για να αξιοποιήσει στο έπακρο την ισχύ του κινητήρα CP2, η Ténéré 700 World Raid καταργεί τα καλώδια γκαζιού και υιοθετεί το σύστημα Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), το οποίο διαθέτει δύο προγράμματα ισχύος: Λειτουργία "σπορ" για δυναμική παροχή ισχύος κατά την οδήγηση με δυναμική κίνηση στο δρόμο και "Explorer" για ομαλότερη απόκριση του γκαζιού για έλεγχο εκτός δρόμου ή βρεγμένων επιφανειών. Οι αναβάτες μπορούν να εναλλάσσουν τα προγράμματα ισχύος εν κινήσει με κλειστό γκάζι, μέσω του διακόπτη "Mode" στο δεξί χειριστήριο του τιμονιού.

Ανεξάρτητα από την τέλεια απόδοσή της, η ισχύς είναι χρήσιμη μόνο όταν ελέγχεται και για να διασφαλιστεί ότι το σωστό επίπεδο ισχύος μεταφέρεται στο έδαφος ανά πάσα στιγμή, η Ténéré 700 World Raid είναι εξοπλισμένη με IMU (Αδρανειακή Μονάδα Μέτρησης) 6 αξόνων. Μετρά συνεχώς την επιτάχυνση και τη γωνιακή ταχύτητα ως προς τον διαμήκη, τον κατακόρυφο και τον εγκάρσιο άξονα, για να προσδιορίσει τις δυνάμεις που επηρεάζουν τη μοτοσυκλέτα. Αυτά τα δεδομένα λειτουργούν συγχρονισμένα με το ευαίσθητο ως προς την κλίση σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), το σύστημα ελέγχου ολίσθησης (SCS) και το σύστημα ABS/ Brake Control της μοτοσυκλέτας, βοηθώντας τους νέους ή λιγότερο έμπειρους αναβάτες να αποκτήσουν γρήγορα αυτοπεποίθηση, αλλά και τους έμπειρους αναβάτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μοτοσυκλέτα τους με απόλυτο έλεγχο και άνεση.

Το ευαίσθητο ως προς την κλίση TCS και το SCS χρησιμοποιούν δεδομένα από την IMU για να ρυθμίσουν την ισχύ του κινητήρα και να ελέγχουν το επίπεδο πρόσφυσης και την ολίσθηση που έχει επιλέξει ο αναβάτης. Και τα δύο συστήματα διαθέτουν τρία προγράμματα – STREET, OFF ROAD και OFF – για να δίνουν στους αναβάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν το επίπεδο υποστήριξης και να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση και ολίσθηση, είτε οδηγούν στην άσφαλτο είτε στο χώμα. Η πρόσβαση στα προγράμματα είναι δυνατή μέσω του αναδυόμενου μενού, με χρήση του κουμπιού MODE στο δεξί χειριστήριο.

Για τον έλεγχο του ABS/φρένου, υπάρχει ένα ειδικό κουμπί για την επιλογή μεταξύ των λειτουργιών ABS. Όταν το ABS είναι ενεργοποιημένο, το Brake Control μπορεί να ενεργοποιηθεί για να παρέχει λειτουργία cornering ABS, ενώ τα προγράμματα REAR OFF και OFF που εστιάζουν στην εκτός δρόμου οδήγηση, επιτρέπουν είτε στον πίσω είτε και στους δύο τροχούς να μπλοκάρουν για πλήρη έλεγχο στο χώμα. Μεγάλη ισχύς πέδησης και εξαιρετική σταθερότητα στο φρενάρισμα επιτυγχάνονται χάρη στα νέα ατσάλινα σωληνάκια, τα οποία συνεργάζονται τέλεια με τις μπροστινές δαγκάνες Brembo και τους μεγάλους δίσκους των 282 χιλιοστών.

Άλλες ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη νέα θέση κίνησης του συμπλέκτη, η οποία μετακινήθηκε προς τα εμπρός (35°δεξιόστροφα), ενώ το νέο κάλυμμα συμπλέκτη πλέον αφήνει περισσότερο χώρο για το δεξί πόδι του αναβάτη, είτε είναι καθισμένος είτε όρθιος, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στη μετακίνηση πάνω στη μοτοσυκλέτα. Η αλλαγή ταχυτήτων είναι πλέον ομαλότερη, με ενημερώσεις του συστήματος μετάδοσης, όπου ο αριθμός των κυρτών και των κοίλων δοντιών έχει αυξηθεί από πέντε σε έξι για τις ταχύτητες 1 έως 3. Στις ταχύτητες 4 έως 6, η γωνία των δοντιών άλλαξε για ομαλότερη αντίδραση κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του γκαζιού. Οι σχέσεις μετάδοσης και η τελική σχέση μετάδοσης (46/15) παραμένουν απαράλλαχτες για να διατηρηθούν οι επιδόσεις και η άνεση της μοτοσυκλέτας για δύο χρήσεις. Επίσης, η Ténéré 700 World Raid είναι έτοιμη να εξοπλιστεί με το προαιρετικό σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων.

Κατασκευασμένη για ακόμα πιο μακριά

Η Ténéré 700 World Raid του 2026 κάνει τις περιπέτειες μεγάλων αποστάσεων δυνατές, αλλά και πιο συναρπαστικές και άνετες. Η αναθεωρημένη εργονομία και η χρήσιμη τεχνολογία βοηθούν τον αναβάτη να παραμένει σε άριστη φυσική κατάσταση στις μεγάλες διαδρομές, ενώ το μεγάλο διπλό ρεζερβουάρ καυσίμου διασφαλίζει ότι η οδήγηση δεν θα διακοπεί απότομα. Το κλειδί για την μεγάλη αυτονομία της World Raid είναι το νέο συγκρότημα παροχής καυσίμου, το οποίο αποτελείται από δύο πλευρικά συνδεδεμένα ρεζερβουάρ από αλουμίνιο. Είναι ελαφρύτερες κατά 1,5 kg σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ διατηρούν τη συνολική χωρητικότητα των 23 λίτρων (+7 λίτρα σε σύγκριση με την Ténéré 700) και παρέχουν αυτονομία περίπου 500 χλμ. Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών ρεζερβουάρ μειώνει την επίδραση από την μετακίνηση του καυσίμου, βελτιώνοντας το χειρισμό και την ευστάθεια. Η χαμηλή θέση της αντλίας καυσίμου στην αριστερή πλευρά του ρεζερβουάρ συνεισφέρει επίσης στην πιο κεντρική κατανομή βάρους.

Επίσης, τα νέα ρεζερβουάρ συμβάλλουν στη βελτιωμένη εργονομία του αναβάτη, καθώς το εξωτερικό σχήμα τους έχει ανασχεδιαστεί. Το αναδιαμορφωμένο μπροστινό μέρος της νέας μονοκόμματης σέλας σε στιλ ράλι συνδέεται τέλεια με το χαμηλωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου. Διευκολύνει τη μετάβαση από καθιστή σε όρθια θέση και την κίνηση από εμπρός προς τα πίσω, προσφέροντας στον αναβάτη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και ενισχύοντας τη dual-sport φύση της μοτοσυκλέτας. Για μεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, η Ténéré 700 World Raid του 2026 διαθέτει πλέον σύστημα Cruise Control (ρυθμιζόμενο σε βήματα του 1 χλμ./ώρα και των 10 χλμ./ώρα από την τρίτη ταχύτητα και μετά). Στη διάθεσή σας βρίσκεται και περιοριστής ταχύτητας, ο οποίος σας επιτρέπει να τηρείτε τα όρια ταχύτητας χωρίς κόπο.

Στα νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν εξαιρετική άνεση συμπεριλαμβάνονται ο νέος ανεμοθώρακας και οι εύκολα αφαιρούμενοι, πλευρικοί εκτροπείς αέρα. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν υψηλά επίπεδα προστασίας, κάνοντας τις περιπέτειες πιο απολαυστικές υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ανεξάρτητα από τη διαδρομή, τα μεγάλα μαρσπιέ παρέχουν υψηλά επίπεδα ελέγχου και πρόσφυσης. Τα λαστιχένια ένθετα παρέχουν επιπλέον άνεση για τα μεγάλα ταξίδια και μπορούν να αφαιρεθούν για αυξημένη πρόσφυση σε συνθήκες εκτός πορείας. Ακόμα και το σκοτάδι δεν θα σταματήσει τη δράση. Για να γίνει η οδήγηση σε κακές συνθήκες φωτισμού και κατά τη διάρκεια της νύχτας πιο απολαυστική, το συγκρότημα προβολέων LED προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις φωτισμού τόσο στη χαμηλή όσο και στη μεγάλη σκάλα. Για να γίνει εύκολη η ρύθμιση ύψους του προβολέα, τώρα μπορεί να γίνει με μία μόνο βίδα, η οποία είναι πρακτικά προσβάσιμη κάτω από το μετρητή TFT.

Άσφαλτος ή χώμα, η επιλογή δική σας

Αγκαλιάζοντας την ιστορική off-road κληρονομιά της Yamaha, η Ténéré 700 World Raid του 2026 είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε έδαφος, ακριβώς όπως βγαίνει από την γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Το αποκλειστικό πρόγραμμα οδήγησης Explorer και οι ρυθμίσεις για τα βοηθήματα του αναβάτη, σας βοηθούν να διαχειρίζεστε οποιοδήποτε έδαφος με αυτοπεποίθηση, ενώ το αναβαθμισμένο πλαίσιο και οι αναρτήσεις εξασφαλίζουν εξαιρετική αίσθηση και έλεγχο ακριβείας στο χώμα. Το νέο πλήρως ρυθμιζόμενο πακέτο αναρτήσεων της KYB παρέχει καλύτερο έλεγχο και άνεση σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες, καθώς και βελτιωμένη απόδοση στην απόσβεση των κραδασμών στην άσφαλτο.

Μπροστά, οι νέες υψηλής ποιότητας τριπλές δαγκάνες αλουμινίου και το πιρούνι USD προσφέρουν βελτιστοποιημένη ακαμψία. Το πιρούνι διαθέτει πλέον μεγαλύτερους εσωτερικούς σωλήνες διαμέτρου 46 χιλ. από 43 χιλ., αλλά το συνολικό του βάρος παραμένει το ίδιο. Με την επίστρωση Kashima, η τριβή και η φθορά έχουν ελαχιστοποιηθεί, ενώ τα νέα ελατήρια και οι ενημερωμένες προδιαγραφές απόσβεσης βελτιώνουν την απορρόφηση των κραδασμών και την επαφή των ελαστικών με το έδαφος, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά στον αναβάτη. Επίσης, σε ακραίες συνθήκες οδήγησης μειώνεται ο κίνδυνος τερματισμού της ανάρτησης. Το νέο σύστημα διαθέτει ρυθμιστή προφόρτισης στο επάνω μέρος των στελεχών του πιρουνιού.

Η πλήρως ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση Monocross με μοχλικό της KYB έχει επίσης αναβαθμιστεί. Πλέον, παρέχει βελτιωμένη απόδοση σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες χάρη στην αυξημένη διαδρομή του αμορτισέρ (+5 χιλ. έως 106 χιλ.), ενώ ένα ειδικής σχεδίασης ρελέ στο ψαλίδι και μια ράβδος σύνδεσης συμβάλλουν σε πιο προοδευτική λειτουργία της ανάρτησης. Ο κύλινδρος αλουμινίου είναι ελαφρύς και διασφαλίζει καλή διάχυση της θερμότητας, ενώ το δοχείο piggyback προσφέρει επιπλέον χωρητικότητα λαδιού, για να διασφαλιστεί η καλή απόδοση του αμορτισέρ υπό όλες τις συνθήκες. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, το λάδι και ο αέρας διατηρούνται ξεχωριστά, ώστε να εμποδίζεται η ανάμιξη και να είναι πιο σταθερή η απόσβεση. Ο θάλαμος του λαδιού είναι υπό πίεση για να αποτρέπεται η δημιουργία αρνητικής πίεσης από φυσαλίδες, όταν επανέρχεται το ελατήριο του αμορτισέρ στην αρχική του θέση.

Η διαδρομή τροχών της Ténéré 700 World Raid (230 mm μπροστά, 220 mm πίσω) έχει 20 mm μακρύτερη μπροστά και πίσω σε σχέση με τη βασική Ténéré 700.

Η Ténéré 700 World Raid μοιράζεται το νέο ελαφρύ, διπλό σωληνωτό πλαίσιο από ατσάλι με την Ténéré 700, το οποίο συμβάλει στη μείωση του συνολικού βάρους της μοτοσυκλέτας, καθώς και στην επίτευξη βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ αντοχής και ακαμψίας, για εξαιρετική απόδοση τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα. Το υποπλαίσιο έχει σχεδιαστεί ως μέρος του κύριου πλαισίου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση αξεσουάρ όπως κεντρική βαλίτσα ή πλευρική αλουμινένια σχάρα. Η βάση του τελικού της εξάτμισης και το πίσω στήριγμα έχουν ενισχυθεί και η προεξοχή στήριξης της σχάρας έχει εξελιχθεί σε τύπου διέλευσης, για να προσφέρει αυξημένη στιβαρότητα.

Το ψαλίδι είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, το οποίο έχει δεχτεί χύτευση με χρήση της βαρύτητας για να εξασφαλίζεται χαμηλό βάρος και τέλεια ισορροπία ακαμψίας, τα στοιχεία δηλαδή που προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στο χώμα.

Η απόσταση από το έδαφος παραμένει 255 mm μετρημένη στο προστατευτικό του κινητήρα, 15 mm παραπάνω από την απόσταση που προσφέρει η Ténéré 700.

Για βέλτιστη απόδοση τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα, οι αλουμινένιοι ακτινωτοί τροχοί παραμένουν στις ίδιες διαστάσεις με πριν, με τροχούς 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω. Για να ανταποκριθούν στη διπλή χρήση της μοτοσυκλέτας, οι τροχοί συνδυάζονται με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR, τα οποία εξασφαλίζουν τέλεια συμπεριφορά 50/50 εντός και εκτός δρόμου και προσφέρουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα. Παρέχουν επίσης, μεγάλη ευελιξία και εξαιρετική σταθερότητα στις υψηλότερες ταχύτητες, τέλεια πρόσφυση σε εκτός δρόμου συνθήκες και μειωμένο θόρυβο από το οδόστρωμα. Το μέγεθος των ελαστικών παραμένει 90/90 για το μπροστινό και 150/70 για το πίσω.

Το νέο ρυθμιζόμενο σε 16 στάδια σταμπιλιζατέρ τιμονιού παρέχει εξαιρετική αίσθηση και ανατροφοδότηση στον αναβάτη, με επιλογή ρύθμισης της απόσβεσης για μεγαλύτερη υποστήριξη στην εκτός δρόμου οδήγηση. Οι επιπτώσεις της οδήγησης σε αυλάκια και λακκούβες ή υπό ισχυρούς πλευρικούς ανέμους μεταδίδονται στο τιμόνι πιο ομαλά. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση για τον αναβάτη, καθώς και μειωμένη καταπόνηση στα μεγάλα περιπετειώδη ταξίδια.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ténéré 700 του 2025, ο διακόπτης του πλαϊνού σταντ έχει ανασχεδιαστεί και μετατοπιστεί.

Ταξίδι με στιλ

Το στιλ της Ténéré 700 World Raid του 2026 έχει ανανεωθεί για να προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη, στιβαρή και ποιοτική εμφάνιση, διατηρώντας παράλληλα τον αδιαμφισβήτητο συνολικό σχεδιαστικό χαρακτήρα της Ténéré. Οι νέες γραμμές της μονοκόμματης σέλας ράλι και τα επανασχεδιασμένα ανθεκτικά πλευρικά προστατευτικά προσφέρουν εξαιρετική εργονομία και ελευθερία κινήσεων στον αναβάτη, καθώς και μια δυναμική, μοντέρνα σιλουέτα με αναλογίες ράλι που συνθέτει την εικόνα μιας πανίσχυρης, σκληροτράχηλης και ασταμάτητης μοτοσυκλέτας. Προσθέτοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα της εμβληματικής Ténéré, το ανανεωμένο συγκρότημα προβολέων LED διατηρεί τη σχεδίαση τεσσάρων ακτίνων των προκατόχων του, αλλά διαθέτει πλέον ορθογώνια μονάδες LED μικρής/μεγάλης σκάλας 54 mm x 24 mm που συνδέονται με μια δομή αλουμινίου και προσθέτουν στη μοτοσυκλέτα μια νέα, ώριμη και σύγχρονη εμφάνιση. Σύμφωνα με την αρχή του λειτουργικού σχεδιασμού, προσφέρει εξαιρετικό φωτισμό προς τα εμπρός και αυξημένο φωτισμό του περιβάλλοντος που κινείται η μοτοσυκλέτα.

Η περιοχή του πιλοτήριου έχει ενημερωθεί σημαντικά και το πιο εμφανές είναι η νέα πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT 6,3 ιντσών. Αυτή η υψηλής ποιότητας οθόνη είναι κάθετα τοποθετημένη για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ορατότητα στον αναβάτη, είτε οδηγεί σε όρθια είτε σε καθιστή θέση. Η οθόνη προσφέρει τρεις επιλογές θέματος : STREET, EXPLORER και RAID – εστιάζοντας σε ειδικές πληροφορίες που ταιριάζουν καλύτερα σε διάφορα στυλ οδήγησης και περιβάλλοντα. Όλες οι σημαντικές πληροφορίες εμφανίζονται σε όλα τα θέματα. Συμπεριλαμβάνονται η ταχύτητα, οι στροφές του κινητήρα, η στάθμη του καυσίμου, η μέση κατανάλωση καυσίμου, η ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων, η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο χιλιομετρητής (ODO), ο μετρητής ταξιδιού και η ώρα.

Με αναλογικά στοιχεία, το θέμα STREET είναι το πιο κοντινό στην κλασική εμφάνιση Ténéré.

Το θέμα EXPLORER έχει σχεδιαστεί για εκτός δρόμου οδήγηση και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με μία μόνο ματιά, σε ένα εκλεπτυσμένο και μοντέρνο, δυναμικό ψηφιακό στυλ, συνδυάζοντας την αισθητική με την πρακτική λειτουργικότητα, για μια βελτιωμένη και διαισθητική εμπειρία οδήγησης.

Το θέμα RAID περιλαμβάνει δύο μεγάλους μετρητές ταξιδιού και η σχεδίασή του είναι εμπνευσμένη από roadbook. Με το joystick, οι διορθώσεις του μετρητή ταξιδιού μπορούν να γίνουν γρήγορα, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια εισαγωγής ενός συμβάντος road-book. Η Ténéré 700 World Raid του 2026 συνδέεται με το τηλέφωνό σας και παρέχει την επιλογή χειρισμού κλήσεων, μηνυμάτων, email και μουσικής μέσω των διακοπτών του αριστερού χειριστηρίου, καθώς και την εμφάνισή τους στην οθόνη TFT.

Η δωρεάν εφαρμογή MyRide της Yamaha είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ της μοτοσυκλέτας και του τηλεφώνου σας. Επίσης, επιτρέπει την πλοήγηση με τη λειτουργία turn-by-turn που διαθέτει η Google στην οθόνη TFT της μοτοσυκλέτας. Η Ténéré 700 World Raid του 2026 υιοθετεί τους νέους διακόπτες τιμονιού που παρουσιάστηκαν στην Ténéré 700 του 2025, για διαισθητικό και εύκολο χειρισμό. Οι εργονομικοί διακόπτες επιτρέπουν στον αναβάτη να χρησιμοποιεί εύκολα και αβίαστα τα χειριστήρια και να κάνει ρυθμίσεις στη μοτοσυκλέτα εν κινήσει. Το κουμπί MODE του δεξιού χειριστηρίου ανοίγει το μενού για να αλλάζετε τις ρυθμίσεις απευθείας στην οθόνη, χρησιμοποιώντας το joystick πέντε κατευθύνσεων στα αριστερά. Δίπλα στο joystick βρίσκεται το κουμπί Return/Home και πίσω του το κουμπί του cruise control και του περιοριστή ταχύτητας. Τα φλας διαθέτουν σινιάλο που αναβοσβήνει τρείς φορές και αυτόματη ακύρωση. Για να διατηρείτε το τηλέφωνό σας και άλλα ηλεκτρονικά αξεσουάρ φορτισμένα ακόμα και στα μεγαλύτερα ταξίδια, μια θύρα USB-C έχει τοποθετηθεί σε βολική θέση στη δεξιά πλευρά του κόκπιτ, η οποία προστατεύεται από ένα αδιάβροχο καπάκι.

Γνήσια αξεσουάρ Yamaha

Με περισσότερα από 60 γνήσια αξεσουάρ μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε την Ténéré 700 World Raid για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και προτίμηση. Ενώ ένας μεγάλος αριθμός αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για την Ténéré 700 του 2025 και την προηγούμενη World Raid ταιριάζουν και στο μοντέλο του 2026, στη διάθεσή σας βρίσκονται και αξεσουάρ που πρόσφατα σχεδιάστηκαν ειδικά για την World Raid του 2026. Περιλαμβάνονται μπροστινό προστατευτικό, προστατευτική ποδιά, προστατευτικό ψυγείου, πλευρικά αντιολισθητικά προστατευτικά, κιτ χαμηλώματος (χαμηλή σέλα και σύνδεσμος), πλευρικά προστατευτικά και φώτα ομίχλης. Επιπλέον, η Yamaha έχει αναπτύξει μια σειρά από πακέτα αξεσουάρ που επιτρέπουν στον κάτοχο της Ténéré 700 World Raid, να εξατομικεύει εύκολα τη μοτοσυκλέτα του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν τα πακέτα και τα αξεσουάρ πριν παραλάβουν τη νέα τους μοτοσυκλέτα, ενώ η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει από έναν Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.

Χρώματα και διαθεσιμότητα

Οι επιλογές χρωμάτων για την Ténéré 700 World Raid του 2026 είναι οι Redline White και Midnight Black. Οι παραδόσεις στους Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha στην Ευρώπη ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της Yamaha στη χώρα σας, μέχρι τότε κάλλιστα μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι μέσα από την ιστοσελίδα του μοντέλου εδώ.