Ο CEO της McLaren Racing ανέφερε πάντως ότι πλέον ο στόχος της ομάδας είναι να κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία Grand Prix.

Η McLaren Racing στέφθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά πρωταθλήτρια κατασκευαστών στη Formula 1 και μάλιστα με εντυπωσιακή ευκολία. Τα πράγματα βέβαια όσον αφορά τον τίτλο οδηγών είναι πιο δύσκολα, καθώς οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι αντιμετωπίζουν σκληρό συναγωνισμό από τον Μαξ Φερστάπεν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τους εργαζόμενους της McLaren και τις οικογένειές τους, στην έδρα της εταιρείας στο Ουόκινγκ, ο Ζακ Μπράουν αναφέρθηκε στην έως τώρα σεζόν αλλά και στα τέσσερα Grand Prix που απομένουν. «Παραμένουμε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας και δεν δίνουμε σημασία στο "θόρυβο" έξω από την ομάδα. Στόχος μας για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Racing.

O 54χρονος Αμερικανός υποστήριξε ότι η βρετανική ομάδα κέρδισε τους τέσσερις αγώνες που ο ίδιος ήθελε πριν την έναρξη της φετινής σεζόν. «Θέλαμε να κερδίσουμε στο Μπαχρέιν για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας (σ.σ. είναι το fund Mumtalakat), στο Μονακό για να κάνουμε το Triple Crown και σε Βρετανία και Αυστραλία γιατί είναι οι χώρες των δύο οδηγών μας. Αν με ρωτούσατε στην αρχή της χρονιάς, αυτούς τους τέσσερις αγώνες θα σας έλεγα».

