Ο Λάντο Νόρις φεύγει από το Μεξικό ως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και όλα παραμένουν ανοιχτά στους τέσσερις αγώνες που απομένουν.

Το Grand Prix Μεξικού μπορεί να αποδειχτεί ένας από πιο καθοριστικούς αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1, καθώς η μεγαλειώδης νίκη του Λάντο Νόρις, σε συνδυασμό με την 5η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, έφερε την ανατροπή και ο Βρετανός οδηγός βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Οδηγών, έστω και για μόλις ένα βαθμό. Ο Μαξ Φεραρστάπεν παραμένει μέσα στη μάχη του τίτλου, καθώς πλησίασε λίγο ακόμα στην κορυφή, από την οποία απέχει πλέον 36 βαθμούς.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Lando Norris McLaren 357 2 Oscar Piastri McLaren 356 3 Max Verstappen Red Bull Racing 321 4 George Russell Mercedes 258 5 Charles Leclerc Ferrari 210 6 Lewis Hamilton Ferrari 146 7 Kimi Antonelli Mercedes 97 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 41 10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 11 Carlos Sainz Williams 38 12 Fernando Alonso Aston Martin 37 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 32 14 Lance Stroll Aston Martin 32 15 Liam Lawson Racing Bulls 30 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 18 Pierre Gasly Alpine 20 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Στους κατασκευαστές, η Ferrari ξαναπέρασε μπροστά από τη Mercedes, επίσης για ένα μόνο βαθμό, ενώ και η Red Bull εξακολυθεί να βρίσκεται μέσα στο «κόλπο», ακολουθώντας από πολύ κοντά.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών