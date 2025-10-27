F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μεξικού

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μεξικού
Ο Λάντο Νόρις φεύγει από το Μεξικό ως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και όλα παραμένουν ανοιχτά στους τέσσερις αγώνες που απομένουν.

Το Grand Prix Μεξικού μπορεί να αποδειχτεί ένας από πιο καθοριστικούς αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1, καθώς η μεγαλειώδης νίκη του Λάντο Νόρις, σε συνδυασμό με την 5η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, έφερε την ανατροπή και ο Βρετανός οδηγός βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Οδηγών, έστω και για μόλις ένα βαθμό. Ο Μαξ Φεραρστάπεν παραμένει μέσα στη μάχη του τίτλου, καθώς πλησίασε λίγο ακόμα στην κορυφή, από την οποία απέχει πλέον 36 βαθμούς.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren357
2Oscar PiastriMcLaren356
3Max VerstappenRed Bull Racing321
4George RussellMercedes258
5Charles LeclercFerrari210
6Lewis HamiltonFerrari146
7Kimi AntonelliMercedes97
8Alexander AlbonWilliams73
9Nico HulkenbergKick Sauber41
10Isack HadjarRacing Bulls39
11Carlos SainzWilliams38
12Fernando AlonsoAston Martin37
13Oliver BearmanHaas F1 Team32
14Lance StrollAston Martin32
15Liam LawsonRacing Bulls30
16Esteban OconHaas F1 Team30
17Yuki TsunodaRed Bull Racing28
18Pierre GaslyAlpine20
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Στους κατασκευαστές, η Ferrari ξαναπέρασε μπροστά από τη Mercedes, επίσης για ένα μόνο βαθμό, ενώ και η Red Bull εξακολυθεί να βρίσκεται μέσα στο «κόλπο», ακολουθώντας από πολύ κοντά.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren713
2Ferrari356
3Mercedes355
4Red Bull Racing346
5Williams111
6Racing Bulls72
7Aston Martin69
8Haas F1 Team62
9Kick Sauber60
10Alpine20

