F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μεξικού
Ο Λάντο Νόρις φεύγει από το Μεξικό ως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και όλα παραμένουν ανοιχτά στους τέσσερις αγώνες που απομένουν.
Το Grand Prix Μεξικού μπορεί να αποδειχτεί ένας από πιο καθοριστικούς αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1, καθώς η μεγαλειώδης νίκη του Λάντο Νόρις, σε συνδυασμό με την 5η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, έφερε την ανατροπή και ο Βρετανός οδηγός βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Οδηγών, έστω και για μόλις ένα βαθμό. Ο Μαξ Φεραρστάπεν παραμένει μέσα στη μάχη του τίτλου, καθώς πλησίασε λίγο ακόμα στην κορυφή, από την οποία απέχει πλέον 36 βαθμούς.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|357
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|356
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|321
|4
|George Russell
|Mercedes
|258
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|210
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|146
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|97
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|41
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|37
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|32
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Στους κατασκευαστές, η Ferrari ξαναπέρασε μπροστά από τη Mercedes, επίσης για ένα μόνο βαθμό, ενώ και η Red Bull εξακολυθεί να βρίσκεται μέσα στο «κόλπο», ακολουθώντας από πολύ κοντά.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|713
|2
|Ferrari
|356
|3
|Mercedes
|355
|4
|Red Bull Racing
|346
|5
|Williams
|111
|6
|Racing Bulls
|72
|7
|Aston Martin
|69
|8
|Haas F1 Team
|62
|9
|Kick Sauber
|60
|10
|Alpine
|20